Πρέβεζα: «Δεν προκύπτει κακοποίηση ή υποσιτισμός» – Νέα μαρτυρία ανατρέπει τα δεδομένα στην υπόθεση με τα τρία αδελφάκια

Τη δική της εικόνα για την υπόθεση των τριών παιδιών στην Πρέβεζα δίνει με δηλώσεις της την Παρασκευή (04.09.2026) η πρόεδρος του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου, Μαρία Τσολάκη. Την ίδια ώρα τα ανήλικα αδέλφια εξακολουθούν να παραμένουν στο νοσοκομείο της πόλης, έπειτα από εισαγγελική εντολή.

Μιλώντας για τα τρία ανήλικα αδέλφια η πρόεδρος του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου, Μαρία Τσολάκη, λέει ότι οι εξετάσεις τους είναι καλές και ότι δεν προκύπτει, κατά την ενημέρωση που έχει, εικόνα κακοποίησης.

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Σε δηλώσεις της στην εκπομπή «Πρωινό Ραντάρ» του Περιφερειακού Σταθμού Ιωαννίνων της ΕΡΤ, η κ. Τσολάκη ανέφερε ότι, με βάση όσα γνωρίζει μέχρι στιγμής, δεν προκύπτει εικόνα κακοποίησης ή υποσιτισμού, αλλά μία κατάσταση που, όπως είπε, συνδέεται περισσότερο με παραμέληση μέσα σε συνθήκες οικονομικής και κοινωνικής δυσκολίας.

«Οι εξετάσεις των παιδιών είναι πολύ καλές»

Η πρόεδρος του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Ηπείρου ανέφερε ότι οι ιατρικές εξετάσεις των παιδιών είναι πολύ καλές, αμφισβητώντας αναφορές περί σοβαρής κακοποίησης ή υποσιτισμού.

Όπως σημείωσε, πρόκειται για οικογένεια που αντιμετωπίζει δυσκολίες, με τον πατέρα να εργάζεται ως κτηνοτρόφος και τη μητέρα να έχει αποχωρήσει από το σπίτι.

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Η κ. Τσολάκη υποστήριξε ότι το βάρος θα πρέπει να πέφτει, όπου αυτό είναι ασφαλές για τα παιδιά, στη στήριξη της οικογένειας και όχι στην άμεση απομάκρυνσή τους.

Η διαδικασία προστασίας των ανηλίκων

Αναφερόμενη στο πώς λειτουργεί το σύστημα παιδικής προστασίας, εξήγησε ότι την αρχική κοινωνική έρευνα αναλαμβάνουν οι Κοινωνικές Υπηρεσίες των Δήμων και η τελική απόφαση για απομάκρυνση ανηλίκου λαμβάνεται από τον αρμόδιο εισαγγελέα.

Όπως τόνισε, η τοποθέτηση ενός παιδιού σε δομή αποτελεί την τελευταία επιλογή, αφού προηγουμένως εξεταστούν λύσεις μέσα στην οικογένεια ή το ευρύτερο συγγενικό περιβάλλον, καθώς και η αναδοχή.

Η πρόεδρος του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Ηπείρου έθεσε επίσης την ανάγκη ύπαρξης εξειδικευμένων Εισαγγελέων Ανηλίκων και στην περιφέρεια, καθώς και καλύτερου συντονισμού μεταξύ κοινωνικών, εισαγγελικών και υγειονομικών υπηρεσιών.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην πρόληψη, υπογραμμίζοντας ότι οι ευάλωτες οικογένειες πρέπει να εντοπίζονται και να υποστηρίζονται πριν οι δυσκολίες οδηγήσουν σε ακραίες καταστάσεις.

Παράλληλα, απηύθυνε έκκληση για προσοχή στον τρόπο με τον οποίο δημοσιοποιούνται υποθέσεις που αφορούν ανήλικους, επισημαίνοντας ότι οι υπερβολές και οι βαρείς χαρακτηρισμοί μπορούν να επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο την ψυχολογία των παιδιών.