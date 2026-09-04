Επιχείρηση «απάτη» στο Ζεφύρι: Είχαν τηλεφωνικό κέντρο, διευθυντές και εισπράκτορες – Πετούσαν τα «ένοχα» κινητά σε αυτοσχέδιους σωλήνες

Στα χέρια της Αστυνομίας έπεσε η εγκληματική οργάνωση που ειδικευόταν στις απάτες και τις διακεκριμένες κλοπές, με το πρόσχημα του υπαλλήλου του ΔΕΔΔΗΕ ή του λογιστή. Η ΕΛ.ΑΣ. οργάνωσε μια ευρείας κλίμακας επιχείρηση την Πέμπτη, 3 Σεπτεμβρίου, στο Ζεφύρι Αττικής.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν δύο άνθρωποι, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη δύο, που είναι ήδη έγκλειστοι σε σωφρονιστικό κατάστημα της χώρας για παρόμοια υπόθεση. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, τα μέλη της οργάνωσης είχαν στήσει, τουλάχιστον από τις αρχές Αυγούστου, μια οργανωμένη δομή στο Ζεφύρι, με διακριτούς ρόλους, μεταξύ άλλων «διευθυντικά στελέχη», «τηλεφωνητές» και «εισπράκτορες»!

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι «τηλεφωνητές» έκαναν καθημερινά μεγάλο αριθμό τηλεφωνικών κλήσεων σε πολίτες και, προσποιούμενοι υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ ή λογιστές, χρησιμοποιούσαν διάφορα προσχήματα για να τους πείσουν να συγκεντρώσουν χρήματα και τιμαλφή και να τα αφήσουν σε σημεία με ελεύθερη πρόσβαση. Στη συνέχεια, οι «εισπράκτορες» πήγαιναν στα σπίτια και παραλάμβαναν ή έκλεβαν τα χρήματα και τα αντικείμενα αξίας.

Κατά την επιχείρηση εντοπίστηκε ο χώρος που χρησιμοποιούσε η οργάνωση ως «τηλεφωνικό κέντρο», ενώ από τις έρευνες κατασχέθηκαν εννέα κινητά τηλέφωνα, κάρτες SIM, μικρή ποσότητα κοσμημάτων και 6.500 ευρώ. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το εύρημα ενός σωλήνα που είχε συνδεθεί απευθείας με την αποχέτευση σπιτιού, προκειμένου, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., να πετιούνται εκεί τα κινητά τηλέφωνα που χρησιμοποιούσαν τα μέλη της οργάνωσης και να δυσκολεύει ο εντοπισμός τους.

Το περιουσιακό όφελος από την εγκληματική δραστηριότητα της οργάνωσης εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 175.000 ευρώ, ενώ μέχρι στιγμής έχει πιστοποιηθεί η κατά περίπτωση εμπλοκή των κατηγορουμένων σε τέσσερις παρόμοιες περιπτώσεις. Σε μία από αυτές, που σημειώθηκε τον Αύγουστο του 2026 σε περιοχή της βορειοανατολικής Αττικής, η λεία ανήλθε περίπου στις 150.000 ευρώ.