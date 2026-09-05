Καιρός σήμερα: Ζέστη με 36άρια και αφρικανική σκόνη – Έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο

Με ηλιοφάνεια και θερμοκρασίες που θυμίζουν περισσότερο καλοκαίρι παρά τις πρώτες ημέρες του φθινοπώρου θα κυλήσει ο καιρός που θα είναι αίθριος το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας. Ο υδράργυρος θα ανέβει σε αρκετές περιοχές, ενώ στο Αιγαίο οι βοριάδες θα παραμείνουν ενισχυμένοι.

Ο καιρός σήμερα, Σάββατο 05.09.2026, θα είναι γενικά αίθριος, σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, meteo.gr. Λίγες τοπικές νεφώσεις αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα ορεινά, ενώ σχετικά αυξημένες θα είναι οι συγκεντρώσεις σκόνης στο Αιγαίο και την Κρήτη.

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Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε σχετικά υψηλά για την εποχή επίπεδα. Στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 14 έως 31 βαθμούς Κελσίου και στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 18 έως 34 βαθμούς.

Στη Θεσσαλία αναμένονται θερμοκρασίες από 20 έως 35 βαθμούς και στην Ήπειρο από 20 έως 34. Στη Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο ο υδράργυρος θα κινηθεί από 18 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του Ιονίου η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 17 έως 35, στις Κυκλάδες από 22 έως 31, στα Δωδεκάνησα από 17 έως 35 και στην Κρήτη από 19 έως 32 βαθμούς.

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Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, φτάνοντας τα 4 έως 6 μποφόρ και διατηρώντας κατά τόπους ισχυρές εντάσεις.

Στο Ιόνιο θα πνέουν αρχικά από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση 2 έως 4 μποφόρ, ενώ από το μεσημέρι θα στραφούν σε βορειοδυτικούς, με παρόμοια ένταση.

Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι, ενώ η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα. Στο κέντρο της Αθήνας, το meteo.gr προβλέπει ότι ο υδράργυρος μπορεί να φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου.

Ηλιοφάνεια αναμένεται και στη Θεσσαλονίκη, με τους ανέμους να πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις και να μην ξεπερνούν τα 3 μποφόρ.

Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου.