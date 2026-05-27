Διαρρήξεις σε βίλες στην Αττική από διεθνή σπείρα «εγκληματικού τουρισμού» – Έγκλειστος στη φυλακή ο «εγκέφαλος»

Τρεις άνδρες και μία γυναίκα φαίνεται να ήταν οι «μαέστροι» στις διαρρήξεις σε πολυτελείς βίλες στην Αττική, αποκομίζοντας λεία «μαμούθ» από τα σπίτια που «άνοιγαν» και τώρα βρίσκονται στα χέρια της ΕΛΑΣ.

Η ΕΛΑΣ και συγκεκριμένα, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος έκανε πολύ μεγάλη έρευνα για να φτάσει στα ίχνη των διαρρηκτών, στο πλαίσιο του φαινομένου της διασυνοριακής εγκληματικότητας, γνωστού ως «εγκληματικός τουρισμός».

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, έχουν αναγνωριστεί τρεις άντρες και μία γυναίκα που φέρονται να συμμετείχαν σε οργανωμένη σπείρα διαρρηκτών. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που έκανε επαγγελματικές και οργανωμένες κλοπές μεγάλης αξίας, καθώς και για πλαστογραφία.

Πρόκειται για τρεις αλλοδαπούς ηλικίας 40, 33 και 26 ετών και μία 23χρονη Ελληνίδα. Ο 40χρονος θεωρείται ο αρχηγός της ομάδας και βρίσκεται ήδη στη φυλακή για άλλες διαρρήξεις σε πολυτελείς κατοικίες στα βόρεια και νότια προάστια της Αττικής. Η 23χρονη φέρεται να είχε υποστηρικτικό ρόλο στο κύκλωμα.

Η έρευνα έγινε σε συνεργασία με αστυνομικές αρχές άλλων χωρών. Όπως προέκυψε, τα μέλη της ομάδας έρχονταν στην Ελλάδα από χώρες της ζώνης Σένγκεν, ώστε να αποφεύγουν πιο αυστηρούς ελέγχους στα σύνορα. Παράλληλα, υπήρχαν και άτομα που ζούσαν μόνιμα στην Ελλάδα και βοηθούσαν τους υπόλοιπους, παρέχοντάς τους ό,τι χρειάζονταν για τις κλοπές.

Πώς δρούσαν

Η οργάνωση δρούσε τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο του 2025. Τα μέλη της έμεναν στην Ελλάδα για μικρό χρονικό διάστημα και πραγματοποιούσαν διαρρήξεις σε σπίτια στην Αττική με στόχο το οικονομικό κέρδος.

Οι δράστες χρησιμοποιούσαν νοικιασμένα αυτοκίνητα, πλαστά έγγραφα, μάσκες και γάντια. Έμεναν σε Airbnb ή άλλα διαμερίσματα βραχυχρόνιας μίσθωσης που είχαν νοικιαστεί με στοιχεία άλλων ατόμων. Για τις μετακινήσεις τους χρησιμοποιούσαν εφαρμογές μεταφοράς, ενώ πριν χτυπήσουν κάποιο σπίτι το παρακολουθούσαν για να βεβαιωθούν ότι οι ένοικοι έλειπαν.

Η αστυνομία αναφέρει ότι είχαν μεγάλη εμπειρία στις διαρρήξεις και μπορούσαν να μπαίνουν σε σπίτια χωρίς να αφήνουν εμφανή σημάδια παραβίασης. Συνήθως έκλεβαν ακριβά ρολόγια και πολύτιμα αντικείμενα, τα οποία στη συνέχεια πουλούσαν σε κλεπταποδόχους.

Σύμφωνα με την έρευνα, ο 40χρονος είχε οργανώσει όλο το δίκτυο μεταφοράς των αλλοδαπών στην Ελλάδα για να κάνουν κλοπές και να βγάζουν παράνομα χρήματα. Εκείνος φρόντισε να έρθουν στη χώρα ο 33χρονος και ο 26χρονος και, με τη βοήθεια της 23χρονης, τους παρείχε εξοπλισμό και υποστήριξη όσο βρίσκονταν εδώ.

Σε έρευνα στο σπίτι της 23χρονης βρέθηκαν πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα, διαβατήριο με τα στοιχεία του αρχηγού της ομάδας, αποδείξεις αποστολής χρημάτων, καθώς και επώνυμες τσάντες και κοσμήματα.

Μέχρι στιγμής έχει εξιχνιαστεί μία μεγάλη κλοπή που έγινε τον Δεκέμβριο του 2025 σε πολυτελή κατοικία στην Αττική. Δράστες θεωρούνται ο 33χρονος και ο 26χρονος, οι οποίοι έκλεψαν πολυτελή ρολόγια αξίας άνω του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ.

Η υπόθεση έχει σταλεί στον εισαγγελέα, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για να αποκαλυφθεί όλη η δράση της οργάνωσης.