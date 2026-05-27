Σέρρες: Ο 10χρονος που εντοπίστηκε νεκρός σε αρδευτικό κανάλι αγνοούνταν για ώρες – Η μητέρα του ανησύχησε και ειδοποίησε τις αρχές

Σοκ και θλίψη έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Ηράκλειας Σερρών η τραγική είδηση του θανάτου του 10χρονου παιδιού, το οποίο εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα σε κανάλι της περιοχής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για παιδί οικογένειας Ρομά που διέμενε μαζί με τη μητέρα και τα αδέλφια του στον καταυλισμό της περιοχής στις Σέρρες. Η εξαφάνιση του 10χρονου αγοριού έγινε αντιληπτή νωρίς το μεσημέρι της Τετάρτης (27.05.2026), όταν η μητέρα του, ανήσυχη επειδή είχαν χαθεί τα ίχνη του, απευθύνθηκε στις Αρχές ζητώντας βοήθεια για τον εντοπισμό του.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας και κάτοικοι της περιοχής, ξεκινώντας έρευνες γύρω από το σημείο όπου είχε θεαθεί τελευταία φορά το παιδί.

Λίγη ώρα αργότερα, πυροσβέστης που συμμετείχε στις έρευνες εντόπισε το άτυχο αγόρι μέσα στο κανάλι.

Το παιδί ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Κέντρο Υγείας Ηράκλειας, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Στη συνέχεια η σορός μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Σερρών, ενώ αύριο αναμένεται να μεταφερθεί στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να διενεργηθεί νεκροψία – νεκροτομή, η οποία θα ρίξει φως στα ακριβή αίτια του θανάτου.

Την ίδια ώρα, η πολύτεκνη μητέρα του παιδιού καταθέτει στο Αστυνομικό Τμήμα Ηράκλειας, ενώ οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό περιστατικό.