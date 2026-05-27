Πέθανε ο πρόεδρος του ΕΟΔΑΣΑΑΜ, Γεώργιος Δριτσάκος

Γεώργιος Δριτσάκος / (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
Έφυγε ξαφνικά από τη ζωή ο πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων (ΕΟΔΑΣΑΑΜ), αντιπτέραρχος ε.α. Γεώργιος Δριτσάκος.

Ο Γεώργιος Δριτσάκος είχε διατελέσει διοικητής της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), ενώ την 1η Απριλίου 2024 τοποθετήθηκε από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών στη θέση του προέδρου του ΕΟΔΑΣΑΑΜ.

Εισήλθε στην Πολεμική Αεροπορία το 1978 με την 54η σειρά της Σχολής Ικάρων και αποχώρησε από το σώμα το 2015 με τον βαθμό του αντιπτεράρχου.

«Ο Γεώργιος Ι. Δριτσάκος αποτέλεσε πηγή έμπνευσης και καθοδήγησης για όλους μας, υπηρετώντας τον Οργανισμό με υποδειγματική αφοσίωση, ακεραιότητα και όραμα από τον Απρίλιο του 2024 έως σήμερα.

Η απώλειά του αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό σε όλους εμάς που είχαμε την τιμή να συνεργαστούμε μαζί του», τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση της διοίκησης του ΕΟΔΑΣΑΑΜ.

Η εξόδιος ακολουθία έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή, 29 Μαΐου 2026, στις 11:30 π.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Θεολόγου, στο Μπουρνάζι.

