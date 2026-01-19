Διάσωση στον Ταΰγετο: «Το ελικόπτερο δεν μπορούσε να κάνει πολλά, το βουνό έχει επικίνδυνα στοιχεία»

Λεπτό προς λεπτό ο άνδρας που βρέθηκε από τη πρώτη στιγμή στο πλευρό των ορειβατών που έπεσαν σε χαράδρα στον Ταΰγετο περιέγραψε την επιχείρηση διάσωσης λέγοντας πως το ελικόπτερο δεν μπορούσε να κάνει πολλά.

Ο οδηγός βουνού, Χρήστος Μπελογιάννης, βρέθηκε από την πρώτη στιγμή στο σημείο που έπεσαν οι ορειβάτες στον Ταΰγετο, και μίλησε αποκλειστικά στο ΕΡΤnews για όσα έζησε. «Είχα πάει σε φίλους στο καταφύγιο όταν λάβαμε το σήμα για το ατύχημα», είπε. «Χωρίς ιδιαίτερο εξοπλισμό, με ό,τι είχα μαζί μου και με τη βοήθεια φίλων, έτρεξα στο σημείο. Το ελικόπτερο που επιχειρούσε δεν μπορούσε να κάνει πολλά λόγω των καιρικών συνθηκών. Η ομάδα των τραυματιών βρισκόταν σε σοκ και δεν μπορούσαν να περπατήσουν, ενώ είχαν κακώσεις στα κάτω άκρα από τα κραμπόν που φορούσαν στον πάγο».

Ο κ. Μπελογιάννης σημείωσε ότι η ομάδα αποφάσισε να εγκαταλείψει την προσπάθεια του ελικοπτέρου και να κατεβάσει τους τραυματίες με ασφάλεια από το βουνό, χρησιμοποιώντας σχοινιά και οργανώνοντας μια μικρή επιχείρηση διάσωσης την οποία χαρακτήρισε «αυτοδιάσωση». «Η πρώτη προσέγγιση έγινε από την Πολιτική Προστασία του Δήμου Σπάρτης, με συμμετοχή αντιδημάρχου. Η συνδρομή τους ήταν καθοριστική, καθώς οι τραυματίες χρειάζονταν άμεση βοήθεια», ανέφερε.

Όπως είπε στο σημείο έφτασαν οι εθελοντές της ΕΜΑΚ, ενώ αργότερα προσήλθαν η Πυροσβεστική και άλλες υπηρεσίες. «Χρειάστηκε μεγάλη κινητοποίηση, και ευτυχώς υπήρξε γρήγορη ανταπόκριση. Το βουνό έχει πολλά επικίνδυνα σημεία, τίποτα δεν είναι εύκολο», πρόσθεσε.

Τέλος, ο ίδιος σημείωσε πως θα πρέπει να βελτιωθούν οι υποδομές διάσωσης: «Τα καλά λόγια δεν αρκούν. Πρέπει να προχωρήσουμε σε υλικό και εξοπλισμό διάσωσης. Ο καιρός θα φέρει περισσότερη χιονόπτωση και κίνδυνο χιονοστιβάδων. Χρειάζεται να γίνουμε πραγματική ευρωπαϊκή χώρα στον τομέα της διάσωσης».