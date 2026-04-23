Ελλάδα

Μία σύλληψη για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών εντός και εκτός φυλακών: Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 46 άτομα

Oi εμπλεκόμενοι χρησιμοποιούσαν προπληρωμένες κάρτες ως συναλλακτικό μέσο, καθώς και χρήση λογαριασμών στοιχηματικών εταιρειών, προκειμένου να μην εντοπίζονται οι μεταφορές χρημάτων για την αγοραπωλησία ναρκωτικών
Περιπολικό
Εικόνα αρχείου / Eurokinissi

Μία σύλληψη σημειώθηκε από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας, στο πλαίσιο διενεργούμενης προκαταρκτικής εξέτασης, για  κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών εντός και εκτός φυλακών.

Για την υπόθεση συνελήφθη ένας 30χρονος ιδιώτης, κατηγορούμενος για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμη 46 άτομα, μεταξύ των οποίων σωφρονιστικός υπάλληλος, ιδιώτες, καθώς και νυν και πρώην έγκλειστοι των φυλακών. Όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία, σύμφωνα με την οποία έγκλειστος διακινούσε ναρκωτικές ουσίες εντός φυλακής με τη συνδρομή σωφρονιστικού υπαλλήλου.

Από την προανακριτική έρευνα της Αστυνομίας προέκυψε ότι στη διακίνηση εμπλέκονταν, κατά περίπτωση, κρατούμενοι και ιδιώτες εκτός καταστήματος, ενώ ως τελικοί αποδέκτες εμφανίζονται τόσο έγκλειστοι όσο και άτομα εκτός φυλακής.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι εμπλεκόμενοι χρησιμοποιούσαν μέτρα προστασίας όπως χρήση προπληρωμένων καρτών (pre-paid card) ή καρτών «pay safe» ως συναλλακτικό μέσο, καθώς και χρήση λογαριασμών στοιχηματικών εταιρειών, προκειμένου να μην εντοπίζονται οι μεταφορές χρημάτων που πραγματοποιούσαν για την αγοραπωλησία ναρκωτικών ουσιών, ενώ επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι χρησιμοποιούσαν συγκεκριμένα συνθηματικά κατά τις συνομιλίες τους.

Από την έρευνα διαπιστώθηκαν τουλάχιστον 72 περιπτώσεις διακίνησης και χρήσης ναρκωτικών ουσιών. Ειδικότερα, για τον 30χρονο συλληφθέντα, προέκυψε η εμπλοκή του σε τουλάχιστον 4 περιπτώσεις διακίνησης ναρκωτικών ουσιών.

Περαιτέρω, από την κατοχή του, καθώς και έρευνες στο όχημα και στην οικία του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, συσκευασία με φυτικά αποσπάσματα ακατέργαστης κάνναβης συνολικού μικτού βάρους 3 γραμμαρίων, 2 τρίφτες κάνναβης, ζυγαριά ακριβείας και κινητό τηλέφωνο.

Επιπλέον, στο πλαίσιο των ερευνών που πραγματοποιήθηκαν, κατασχέθηκε κινητό τηλέφωνο του σωφρονιστικού υπαλλήλου.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, ενώ η δικογραφία σε βάρος των λοιπών εμπλεκομένων υποβλήθηκε για περαιτέρω αξιολόγηση.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
284
132
130
103
100
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Γνωστός πρωταθλητής συνελήφθη στην εθνική οδό με 1,15 εκατομμύρια ευρώ σε μετρητά στο πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου
Οι Αρχές εξετάζουν τρία βασικά σενάρια: εάν πρόκειται για προϊόν εγκληματικής δραστηριότητας, για υπόθεση ξεπλύματος μαύρου χρήματος ή για εκτεταμένη φοροδιαφυγή
Περιπολικό
Κτηνωδία στην Θεσσαλονίκη: Έδεσαν πρόβατα και τα έβαψαν κόκκινα έξω από εκκλησία – Σοκαριστικές φωτογραφίες
Σύμφωνα με καταγγελία του φιλοζωικού πολιτιστικού σωματείου «Άριελ», που προχώρησε στην ανάρτηση που τα δύο δεμένα ζώα, καταγγέλλει ότι φαίνεται να είναι μέρος λαχειοφόρου αγοράς σε τοπική εκκλησία
Πηγή φωτογραφίας: Άριελ Φιλοζωϊκό Πολιτιστικό Σωματείο - Ariel stray care & cultural union
Newsit logo
Newsit logo