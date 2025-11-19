Δικαστικός Χάρτης: Πάνω από το μισό μειώθηκε ο χρόνος έκδοσης αποφάσεων το πρώτο έτος εφαρμογής του

Σοβαρή επιτάχυνση στην απονομή της δικαιοσύνης παρατηρείται τον πρώτο χρόνο από την ημέρα που άρχισε να εφαρμόζεται ο Δικαστικός Χάρτης. Αυτό συμπέρανε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης με δηλώσεις που έκανε σε ειδική εκδήλωση-παρουσίαση των στατιστικών δεδομένων την Τετάρτη (19.11.2025).

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός, Γιώργος Φλωρίδης, έναν χρόνο μετά την εφαρμογή του Δικαστικού Χάρτη, οι δικαστικές αποφάσεις στο Πρωτοδικείο Αθηνών – το μεγαλύτερο της χώρας – εκδίδονται πλέον μέσα σε 513 ημέρες από 1422, ενώ γενικά το αποτύπωμα στην απονομή της δικαιοσύνης είναι πια θετικό.

Όπως είπε ο υπουργός, «επήλθε σοβαρή επιτάχυνση στην απονομή της δικαιοσύνης με αποτέλεσμα ο μέσος όρος έκδοσης μιας απόφασης στον πρώτο βαθμό (πρωτοδικεία) να μειωθεί από τις 705 ημέρες που ήταν πριν την εφαρμογή του Δικαστικού Χάρτη, στις 364 ένα χρόνο μετά. Η μεγαλύτερη μείωση σημειώθηκε σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά που παρουσιάστηκαν από τον προϊστάμενο του Πρωτοδικείου Αθηνών, Χριστόφορο Λινό, στο Πρωτοδικείο της Αθήνας, το μεγαλύτερο πρωτοδικείο σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με αυτά τα στατιστικά, οι αποφάσεις στο Πρωτοδικείο Αθηνών, πριν τον Δικαστικό Χάρτη είχαν μέσο χρόνο έκδοσης 1.422 ημέρες και μετά την εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων έχουν πέσει στις 513.

Ανάλογες μειώσεις στον χρόνο έκδοσης των αποφάσεων έχουν σημειωθεί και στα άλλα δύο μεγαλύτερα πρωτοδικεία της χώρας, Θεσσαλονίκη και Πειραιά, όπως ανέφεραν, παρουσιάζοντας ανάλογα στατιστικά δεδομένα και οι προϊστάμενοι των συγκεκριμένων δικαστικών υπηρεσιών. Όπως τόνισε ο υπουργός, σε γενικές γραμμές η πλειοψηφία των Πρωτοδικείων της χώρας εκδίδει πρωτόδικη απόφαση πλέον με εκτιμώμενο χρόνο έως 280 ημέρες.

Ο Γιώργος Φλωρίδης επισήμανε επίσης, ότι η εφαρμογή του νέου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας με την αρχή της νέας χρονιάς αλλά και η αύξηση των θέσεων σε εφέτες, προέδρους εφετών και η δημιουργία ποινικού τμήματος στο Εφετείο της Αθήνας θα συμβάλλουν σε περαιτέρω μείωση του χρόνου έκδοσης των αποφάσεων. Παράλληλα τόνισε, ότι χιλιάδες αποφάσεις που πρώτα χρόνιζαν στα δικαστήρια, πάνω από 300 χιλιάδες, εκδίδονται πλέον γρήγορα, καθώς οι σχετική αρμοδιότητα επίλυσης τους έχει περάσει με νόμους είτε στους δικηγόρους είτε στους συμβολαιογράφους.

Στο θετικό αποτύπωμα που άφησε η πρώτη χρονιά εφαρμογής του Δικαστικού Χάρτη, που χαρακτηρίζεται από την κατάργηση 120 Ειρηνοδικείων σε όλη τη χώρα και την ένταξη 960 περίπου ειρηνοδικών στον βασικό κορμό της ποινικής και πολιτικής δικαιοσύνης, αναφέρθηκε και ο υφυπουργός Δικαιοσύνης, Ιωάννης Μπούγας. Ο υφυπουργός τόνισε, ότι για τις επιδόσεις της δικαιοσύνης και την εφαρμογή των αλλαγών, θα συσταθεί μόνιμη επιτροπή ειδικών για τον έλεγχο της πορείας των μεταρρυθμίσεων στο υπουργείο Δικαιοσύνης.

Τι άλλαξε στην Αθήνα

Για να καταστούν σαφείς τις αλλαγές που επέφερε ο Δικαστικός Χάρτης ο προϊστάμενος του Πρωτοδικείου Αθηνών, Χριστόφορος Λινός, ανέφερε ότι πριν την εφαρμογή του το Πρωτοδικείο της πρωτεύουσας είχε 400 δικαστές, ενώ σήμερα έχει 740 και διαθέτει δύο δικαστικά καταστήματα, ένα στην Ευελπίδων για τα ποινικά και ένα στην οδό Λουκάρεως για τις πολιτικές υποθέσεις.

Σε ανάλογο κλίμα κινήθηκε και ο προϊστάμενος του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, Πέτρος Αλικάκος αλλά και ο προϊστάμενος του Πρωτοδικείου Πειραιά, Γεώργιος Ξυνόπουλος, ο οποίος αναφέρθηκε και στις δυσκολίες που υπάρχουν ενόψει του γεγονότος, ότι τον προσεχή Σεπτέμβριο στο Πρωτοδικείο του Πειραιά θα υπαχθούν όλες οι περιοχές του παραλιακού μετώπου, αυξάνοντας την αρμοδιότητα του σε 1,5 εκατομμύριο κατοίκους. Στην παρουσίαση ήταν παρόντες η ηγεσία των ανωτάτων δικαστηρίων, πρώην υπουργοί Δικαιοσύνης, δικαστικοί και νομικοί.