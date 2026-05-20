Τραγωδία στην Αττική Οδό: Νεκρός μοτοσικλετιστής που χτύπησε σε καθρέφτη περιπολικού και καρφώθηκε σε φορτηγό

Το περιπολικό φαίνεται να ήταν σταματημένο για έλεγχο και ο μοτοσικλετιστής «βρήκε» στον καθρέφτη του
Θανατηφόρο τροχαίο με έναν νεκρό μοτοσικλετιστή σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (20/5/2026) γύρω στις 15:00 στην Αττική Οδό.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες για το τροχαίο, ο μοτοσικλετιστής κινούταν στην Αττική Οδό όταν χτύπησε σε καθρέφτη περιπολικού που ήταν σταματημένο για να κάνει έλεγχο, με αποτέλεσμα ο αναβάτης να χάσει τον έλεγχο.

Στη συνέχεια η μηχανή εξετράπη της πορείας της και χτύπησε με δύναμη πάνω σε φορτηγό με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Το περιστατικό έγινε στα 500 μέτρα από τα διόδια της Ανθούσας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και οι αρχές συνεχίζουν να ερευνούν το δυστύχημα.

Στο σημείο (16:00 ώρα Ελλάδος) έχουν δημιουργηθεί καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών εξαιτίας του τροχαίου και συγκεκριμένα στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Παιανία έως Πλακεντίας.

