Κάλυμνος: Θρίλερ με τον 47χρονο ψαρά – Τα πρώτα στοιχεία της ιατροδικαστικής εξέτασης και τα νέα δεδομένα

Σε ένα θρίλερ για γερά νεύρα εξελίσσεται η υπόθεση του θανάτου του 47χρονου ψαρά στην Κάλυμνο, ο οποίος βρέθηκε να επιπλέει στη θάλασσα χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ για την υπόθεση έχει συλληφθεί ο ιδιοκτήτης του αλιευτικού στο οποίο εργαζόταν το θύμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα πρώτα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης που έγινε στη σορό του 47χρονου δείχνουν ότι ο θάνατός του έχει επέλθει από πνευμονικό οίδημα. Ωστόσο, οι εξετάσεις θα συνεχιστούν και θα πραγματοποιηθούν και τοξικολογικές, προκειμένου να εξαχθούν όλα τα απαραίτητα συμπεράσματα που θα στοιχειοθετήσουν τα ακριβή αίτια θανάτου του άνδρα που βρέθηκε νεκρός στη Κάλυμνο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο 44χρονος ιδιοκτήτης του σκάφους, ο οποίος έχει συλληφθεί για ανθρωποκτονία από πρόθεση, θα οδηγηθεί αύριο Πέμπτη 21.05.2026 ενώπιον του ανακριτή προκειμένου να απολογηθεί.

Ο ίδιος φαίνεται να είχε ισχυριστεί αρχικά ότι ο 47χρονος έπεσε μόνος του και χτύπησε. Ωστόσο, το θύμα, εκτός από τα σοβαρά χτυπήματα στο πρόσωπό του, ήταν τραυματισμένο στα πλευρά, ενώ έφερε εκδορές και σε άλλα σημεία του σώματός του.

Τα παραπάνω ευρήματα ενισχύουν το ενδεχόμενο συμπλοκής μεταξύ των δύο ανδρών, καθώς ο 47χρονος βρέθηκε από άνδρες του Λιμενικού κρεμασμένος σε μία από τις κουλούρες του μικρού αλιευτικού, με το μεγαλύτερο μέρος του σώματός του να βρίσκεται στη θάλασσα και χωρίς τις αισθήσεις του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Εγώ ξέρω ότι ο αδερφός μου βρέθηκε χωρίς ρούχα. Τα ρούχα του δεν βρέθηκαν πουθενά, τα προσωπικά του αντικείμενα δεν βρέθηκαν πουθενά. Δηλαδή, ακόμα κι αν ήταν ατύχημα, γιατί ο αδερφός μου βρέθηκε χωρίς ρούχα και ο άλλος επίσης χωρίς ρούχα; Αυτό σημαίνει ότι τα ρούχα τα πέταξε για να μη βρεθούν», λέει στο newsit.gr ο αδερφός του θύματος και συνεχίζει:

«Το συμβάν έγινε στις 6:00 και εκείνος ειδοποίησε το Λιμενικό στις 8:15. Μετά από δύο ώρες και ένα τέταρτο.

Πιστεύω ότι ήταν μόνο οι δυο τους, γιατί έκαναν παρέα πάρα πολύ καιρό. Μάλιστα, ο αδερφός μου ήθελε να βγάλει και χαρτιά για να μπορεί να πηγαίνει ψάρεμα μαζί του.

Ο αδερφός μου ήταν χρήστης ναρκωτικών. Είχε σταματήσει εδώ και κάποια χρόνια την ηρωίνη, αλλά έπαιρνε κάποια χάπια, όπως Xanax και Akineton, φάρμακα που του είχε συνταγογραφήσει ψυχίατρος. Είχε μάλιστα σχετικά έγγραφα τόσο από τη Λέρο όσο και από τη Ρόδο.

Όμως έπιναν και κάποια σιρόπια για τον βήχα, όχι όμως σε φυσιολογικές ποσότητες. Με αυτά έχαναν τον έλεγχο. Πιστεύω ότι αυτό συνέβη εκεί πέρα. Ότι επηρεάστηκαν από όσα πήραν, τσακώθηκαν, πιάστηκαν στα χέρια και έγινε ό,τι έγινε».

Στη συνέχεια ανέφερε: «Πληροφορήθηκα ότι το πόρισμα κάνει λόγο για πνευμονικό οίδημα. Από εκεί και πέρα περιμένω να με καλέσουν για να πάρω και τα επίσημα έγγραφα, ώστε να δω πώς θα κινηθώ.

Ξέρουμε πολύ καλά τι είδαμε. Ήμασταν τέσσερα άτομα και εγώ είδα το πρόσωπο του αδερφού μου. Είχε μώλωπες, εκδορές στο σώμα και ένα βαθύ τραύμα σαν μαχαιριά.

Μίλησα και με μία δικηγόρο, η οποία μου είπε ότι πρέπει να ορίσω δικό μου ιατροδικαστή.

Δεν γνωρίζω ακόμα αν αυτό το πόρισμα με το πνευμονικό οίδημα είναι αποτέλεσμα των χτυπημάτων ή κάτι διαφορετικό».

Ο 44χρονος κατηγορούμενος αναμένεται αύριο να οδηγηθεί στον ανακριτή, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα δεν αντιμετώπιζε κάποιο σοβαρό πρόβλημα υγείας. Ωστόσο, στο παρελθόν είχε απασχολήσει αρκετές φορές τις αστυνομικές αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών.

Μάλιστα, δύο ημέρες πριν από το περιστατικό είχε συλληφθεί μαζί με τον 44χρονο ιδιοκτήτη του αλιευτικού για κατοχή μαριχουάνας και χαπιών.