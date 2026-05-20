Τροχαίο στο Ηράκλειο: Αυτοκίνητο τούμπαρε στον ΒΟΑΚ – Στο νοσοκομείο ο οδηγός

Ένα τρομακτικό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης 20 Μαΐου στον ΒΟΑΚ, στο ύψος του Καρτερού στο Ηράκλειο, με ένα αυτοκίνητο να καταλήγει αναποδογυρισμένο στην μέση του δρόμου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr για το τροχαίο στο Ηράκλειο, το αυτοκίνητο φαίνεται να εξετράπη της πορείας του και κάτω από συνθήκες που δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί, ανετράπη στη μέση του δρόμου, προκαλώντας αναστάτωση στο σημείο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Άμεσα έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε ένα άτομο και το μετέφερε για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο τραυματίας δεν διατρέχει κίνδυνο για τη ζωή του.

Τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές, ενώ στο σημείο επικράτησε έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση.