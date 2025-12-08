Δίκη για δολοφονία τοπογράφου: Καταπέλτης η εισαγγελέας για τον 45χρονο κατηγορούμενο – «Ανθρωποκτονία κατά παραγγελία»

Απόλυτα πεπεισμένη εμφανίστηκε η εισαγγελέας της δίκης για την εν ψυχρώ δολοφονία του τοπογράφου Παναγιώτη Στάθη, ότι ο 45χρονος βασικός κατηγορούμενος Γ.Κ. είναι ο άνθρωπος που εκτέλεσε τον 51χρονο μεν ψυχρώ, με δύο πιστόλια και περισσότερες από είκοσι σφαίρες.

«Πρόκειται για ανθρωποκτονία κατά παραγγελία» είπε η εισαγγελική λειτουργός στην πολύωρη πρότασή της στη δίκη, μιλώντας ευθέως για εκτέλεση συμβολαίου θανάτου σε βάρος του τοπογράφου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ανέλαβε να διαπράξει μια δολοφονία, έναντι άγνωστης αμοιβής, έχοντας τη συνεργασία του καλού του φίλου, αγνοώντας την πρόοδο της τεχνολογίας, που μέχρι πρότινος δεν ανίχνευε υποκρυπτόμενες επικοινωνίες, ή υπερεκτίμησε τις δικές του δυνάμεις. Το σίγουρο είναι ότι οι κατηγορούμενοι άφησαν πίσω τους πολλά ίχνη, ανιχνεύσιμα εύκολα από την αστυνομία» ανέφερε η εισαγγελέας.

Η Μαρία Καραμανώλη έκανε λόγο «ενδείξεις ενοχής που μετατράπηκαν σε ακλόνητες αποδείξεις και αδιάσειστα στοιχεία έναντι των οποίων ουδένα ισχυρισμό είχαν να αντιτάξουν οι κατηγορούμενοι».

Ζητά έρευνα για τον μεσίτη από τη Μύκονο

Το πιο σημαντικό όμως στοιχείο που αναδείχθηκε από τη διαδικασία είναι η επιλογή της εισαγγελέα να ζητήσει τη διαβίβαση των πρακτικών της δίκης στην Εισαγγελία Αθηνών, προκειμένου να διερευνηθεί συγκεκριμένος μεσίτης από τη Μύκονο για ηθική αυτουργία στην ανθρωποκτονία του τοπογράφου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Οι ενδείξεις σε βάρος του έχουν ενισχυθεί και θα πρέπει να ερευνηθούν περαιτέρω» είπε η Μαρία Καραμανώλη για τον άνθρωπο που κατά την ίδια ενδεχομένως κρύβεται πίσω από το ακριβό συμβόλαιο θανάτου σε βάρος του τοπογράφου.

«Κάτι τροφοδοτούσε το φόβο και την ανησυχία του θύματος και μόνο εκεί κρύβεται ο ηθικός αυτουργός της δολοφονίας» ανέφερε η εισαγγελέας, δείχνοντας προς την πλευρά γνωστού μεσίτη στη Μύκονο, που « ήταν ο μόνος, με τον οποίο φέρεται να είχε έρθει σε διένεξη ο Παναγιώτης Στάθης».

Μάλιστα η εισαγγελική λειτουργός σχολίασε δηκτικά την κίνηση αυτού του προσώπου να μη συλληπηθεί συνεργάτη του θύματος, σε τυχαία συνάντηση στο αεροδρόμιο, αμέσως μετά τη δολοφονία του.

«Ο κατηγορούμενος αγαπούσε το εύκολο χρήμα»

Για τον 45χρονο φερόμενο ως εκτελεστή του τοπογράφου η εισαγγελέας σημείωσε πως «αγαπούσε το εύκολο χρήμα, την πολυτελή ζωή και δεν ήταν διατεθειμένος να υπαχθεί σε νόμιμες διαδικασίες για να το αποκτήσει. Εκεί κρύβεται η εντολή εκτέλεσης του τοπογράφου, σημείωσε η κ. Καραμανώλη και «εκεί πρέπει να αναζητηθούν τα κίνητρα δολοφονίας του Παναγιώτη Στάθη».

Νωρίτερα, η εισαγγελική λειτουργός ανέλυσε διεξοδικά τον τρόπο με τον οργάνωσε και εκτέλεσε τη δολοφονία του τοπογράφου, ο 45χρονος. Έκανε λόγο για μια «ολόκληρη μεθόδευση μετακίνησης των οχημάτων που αποδεδειγμένα χρησιμοποιήθηκαν στη δολοφονία του Παναγιώτη Στάθη» και για πολλές…. «συμπτώσεις» που καταγράφηκαν στην υπόθεση, οι οποίες «μόνο τυχαίες δεν πρέπει να θεωρηθούν» και όπως ανέφερε στην μακροσκελή πρότασή της «σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αποδοθούν σε τυχαίο γεγονός».

Η μεθόδευση αλλαγής οχημάτων από τον βασικό κατηγορούμενο, τον 45χρονο Γ.Κ. την προηγούμενη ημέρα και την ημέρα της δολοφονίας του τοπογράφου, δείχνει «οργάνωση», και κατά την κρίση της αποδεικνύει ότι είναι αυτός που εκτέλεσε με δυο πιστόλια τύπου γκλοπ και περισσότερες από είκοσι σφαίρες τον Παναγιώτη Στάθη, έξω από την εταιρεία του, στο Ψυχικό.

«Και τις δύο ημέρες ο κατηγορούμενος ξεκινούσε από το ίδιο σημείο και κατέληγε στο ίδιο σημείο. Πρώτη σύμπτωση η αναχώρηση του Κ. νωρίς το πρωί την προηγούμενη μέρα από το σπίτι του στο Ψυχικό, χωρίς να έχει λόγο να φύγει τόσο νωρίς από την οικία του, η μετάβασή του με λευκό Peugeot στην οδό Πάτμου, η έξοδος με το σκούτερ της δολοφονίας λίγα λεπτά αργότερα, η κίνηση πέριξ του γραφείου του θύματος και η αναμονή του εκεί, η επιστροφή στο πάρκιγκ της οδού Πάτμου, η αναχώρηση λίγο αργότερα από εκεί με μηχανή BMW και η κίνησή του προς το σπίτι του επι της οδού Μπακοπούλου στο Ψυχικό», ανέφερε η εισαγγελέας και επεσήμανε ότι ακριβώς το ίδιο δρομολόγιο ακολούθησε ο άνδρας και την επόμενη, 2 Ιουλίου 2024, οπότε και δολοφονήθηκε ο τοπογράφος.

Μάλιστα, όπως επεσήμανε η εισαγγελική λειτουργός, «άγνωστο παραμένει γιατί ο δράστης αποχώρησε την προηγούμενη ημέρα πριν την άφιξη του θύματος στο σημείο, αν αυτό σημαίνει ότι ήθελε απλά να κατοπτεύσει το χώρο ή κάτι μεσολάβησε και αποχώρησε από το σημείο».

Ψευδείς ισχυρισμοί

Επίσης, εξόχως ενοχοποιητικό στοιχείο για τον 45χρονο κατηγορούμενο είναι, κατά την εισαγγελέα, το γεγονός ότι στο κινητό του βρέθηκαν σε φωτογραφία τα δύο πιστόλια τύπου γκλοκ που χρησιμοποιήθηκαν στη δολοφονία του τοπογράφου. Μάλιστα σε μήνυμα που έστειλε στις 27 Απριλίου 2024 σε άλλο πρόσωπο καυχιόταν ότι «άλλαξε κλείστρο στα πιστόλια με ο,τι καλύτερο υπάρχει, με αποτέλεσμα να κοστίζουν τα αξεσουάρ όσο όλο το πιστόλι».

Παράλληλα, από την έρευνα στα κινητά του φερόμενου ως εκτελεστή, προέκυψε ότι ο κατηγορούμενος, τρεις μήνες πριν τη δολοφονία του τοπογράφου και συγκεκριμένα στις 25 Απριλίου 2024, δημιουργώντας νέο μειλ και νέο προφίλ στο Facebook έψαξε το προφίλ του θύματος!

«Ο ισχυρισμός του κατά την απολογία του ότι τον αναζήτησε γιατί ήθελε να του ζητήσει πληροφορίες για ακίνητα, είναι εμφανώς κατασκευασμένος και δεν αντέχει στην κοινή λογική» είπε κατηγορηματικά η εισαγγελική λειτουργός.

«Σε ένα πράγμα είναι ειλικρινής ο κατηγορούμενος» είπε δηκτικά η εισαγγελέας, «να παρακούσει το γιατρό του και να φορέσει κράνος», παρά το χειρουργείο του στη μύτη.

«Αυτό τεκμαίρεται και από την έκθεση του πραγματογνώμονα που αναφέρει ρινορραγία από μη ακολουθία ιατρικών μετεγχειρητικών εντολών».

Kαταδικαστική στην πρότασή της ήταν η εισαγγελέας και για τον φερόμενο ως συνεργό του 45χρονου. Χαρακτηριστικά για τον 48χρονο είπε:

«Έχουν συχνή επικοινωνία και την ημέρα της δολοφονίας και κατά την ημέρα παραλαβής του λευκού Peugeot στις 3 Ιουλίου 2024. Επιλέγουν επικοινωνία με παραπλανητικά μηνύματα, μέσω εφαρμογών για να μη γίνουν αντιληπτοί», είπε εισαγγελέας και ακολούθως αναφέρθηκε στο κοινό ποινικό παρελθόν των δύο κατηγορούμενων, αφού και οι δύο συμμετείχαν στην αρπαγή και ομηρία του εφοπλιστή Περικλή Παναγόπουλου.