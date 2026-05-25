Ελλάδα

Δίκη για τα Τέμπη: Εικόνες από την δικαστική αίθουσα που μεγάλωσε κατά 100 θέσεις

Πώς είναι σήμερα η αίθουσα του «Γαιόπολις» μετά τις παρεμβάσεις του υπουργείου Δικαιοσύνης
Δίκη για τα Τέμπη: Εικόνες από την δικαστική αίθουσα που μεγάλωσε κατά 100 θέσεις
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Το φως της δημοσιότητας βλέπουν οι πρώτες εικόνες από την αίθουσα που γίνεται η δίκη για την τραγωδία στα Τέμπη, μετά τις υλικοτεχνικές βελτιώσεις που έγιναν από το υπουργείο Δικαιοσύνης.

Για την ομαλή διεξαγωγή της δίκης για τα Τέμπη, προχώρησε σε παρεμβάσεις στην αίθουσα του «Γαιόπολις» του συνεδριακού Κέντρου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και από 283,75 τ.μ. που ήταν κατά την εναρκτήρια συνεδρίαση της δίκης στις 23 Μαρτίου 2026, αυξήθηκε στα 452 τ.μ., όπως επίσης αυξήθηκε κατά 100 και ο αριθμός των θέσεων.

Υπενθυμίζεται ότι το μέγεθος της αίθουσας είχε προκαλέσει αντιδράσεις από την πρώτη κιόλας ημέρα της δίκης, καθώς σύμφωνα με τους συγγενείς των θυμάτων, δε χωρούσαν όλοι. 

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
134
133
110
69
69
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo