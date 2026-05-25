Τουρκικό προκλητικό σόου στο Αιγαίο από οπλισμένα F-16 με παραβιάσεις, παραβάσεις και μια εικονική αερομαχία

Σόου προκλητικότητας στο Αιγαίο έστησε σήμερα (25.05.2026) η Τουρκία με παραβιάσεις του εθνικού μας εναέριου χώρου και παραβάσεις του FIR Αθηνών από τέσσερα αεροσκάφη, εκ των οποίων δύο οπλισμένα μαχητικά αεροσκάφη τύπου F-16.

Ειδικότερα, το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας ανακοίνωσε ότι δύο οπλισμένα τουρκικά F-16 προχώρησαν σε δύο παραβιάσεις και μια παράβαση, ενώ δύο αεροσκάφη CN-235 συλλογής πληφοριών, ναυτικής συνεργασίας κι επιτήρησης προχώρησαν σε τρεις παραβάσεις και σε οκτώ παραβιάσεις.

Ακόμα, σημειώθηκε μια εικονική αερομαχία με ένα εκ των οπλισμένων τουρκικών F-16, ενδεικτικό της σχετικής κλιμάκωσης των εντάσεων στους ελληνικούς αιθέρες, τις τελευταίες εβδομάδες.

Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν κατά πάγια πρακτική από τις ελληνικές αεροπορικές δυνάμεις στο βορειοανατολικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες.