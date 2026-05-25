Χανιά: Μία Γαλλίδα και μία Δανέζα καταγγέλλουν βιασμό τους

Τις υποθέσεις χειρίζεται η Ασφάλεια Χανίων
Όχημα της ελληνικής αστυνομίας / EUROKINISSI / Φωτογραφία (αρχείου) Σωτήρης Δημητρόπουλος
Δύο σοβαρές καταγγελίες ερευνούν οι αρχές στα Χανιά. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για μία Γαλλίδα και μία Δανέζα, οι οποίες προσέφυγαν στην αστυνομία, υποστηρίζοντας ότι έπεσαν θύματα βιασμού.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, οι καταγγελίες που έκαναν οι δύο γυναίκες στα Χανιά στρέφονται κατά δύο αλλοδαπών τους οποίους κατηγορούν για βιασμό.

Η μεν Γαλλίδα, υγειονομική κρατική λειτουργός κατήγγειλε στο αστυνομικό τμήμα Καντάνου ότι συνευρέθηκε ερωτικά, χωρίς τη θέλησή της, με έναν αλλοδαπό που διαμένει στην Παλαιόχωρα.

Ο αλλοδαπός, ο οποίος θα οδηγηθεί στον ανακριτή, φέρεται να έχει παραδεχθεί την πράξη του.

Στο μεταξύ, ακόμα μία περίπτωση γυναίκας, η οποία κατήγγειλε ότι έχει κακοποιηθεί σεξουαλικά, απασχολεί τις αρχές των Χανίων.

Πρόκειται για μία υπήκοο Δανίας, η οποία κατήγγειλε στις Αρχές ότι δέχθηκε σεξουαλική κακοποίηση από έναν αλλοδαπό, στις 23 Μαΐου στην παλιά πόλη των Χανίων.

Τις δύο υποθέσεις χειρίζεται η Ασφάλεια Χανίων, που ερευνά πολύ προσεκτικά τι ακριβώς έχει συμβεί.

