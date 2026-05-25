Τραγωδία στη Λέσβο: Νεκροί σε τροχαίο με μηχανή ένας 16χρονος και ένας 18χρονος

Ανείπωτη τραγωδία στη Λέσβο! Δύο νέα παιδιά, ηλικίας 16 και 18 ετών, έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο με μηχανή στον δρόμο Μόριας – Παναγιούδας το απόγευμα της Δευτέρας (25.05.2026).

Σύμφωνα με το lesvosnews.net, το σοκαριστικό τροχαίο συνέβη όταν η μηχανή στην οποία επέβαιναν ο 16χρονος και ο 18χρονος, κάτω από αδιευκρίνιστες – μέχρι στιγμής – συνθήκες, ξέφυγε από την πορεία της και «καρφώθηκε» σε κολώνα φωτισμού.

Από τη σφοδρότατη πρόσκρουση, και οι δύο νέοι τραυματίστηκαν θανάσιμα.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Τροχαίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και η Πυροσβεστική.

Τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος διερευνά η Τροχαία.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι δύο νεαροί επέστρεφαν από τη Θέρμη προς τη Μυτιλήνη.