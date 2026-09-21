Δίκη για τα Τέμπη: «Ένα από τα συστήματα ασφαλείας να λειτουργούσε, η κόρη μου θα ήταν ζωντανή» κατέθεσε η μητέρα της Κλαούντια

Με την οικογένεια της Κλαούντια Λάτα, της 21χρονης φοιτήτριας της ΣΣΑΣ Ιατρικής που έχασε τη ζωή της στο τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη, συνεχίζονται το πρωί της Δευτέρας (21.09.2026) οι καταθέσεις συγγενών θυμάτων στη δίκη.

Πρώτη κατέθεσε η μητέρα της Κλαούντια, Άλμα Λάτα. «Η Κλαούντια ξεχώριζε πάντα. Είχε αγάπη για το διάβασμα. Πάντα ήθελε να γίνει γιατρός. Μου κατέστρεψαν τη ζωή μου. Μόνο ημερομηνία δεν είχε αυτή η τραγωδία. Πάνω από τα κέρδη σας δεν υπολογίζετε ανθρώπινες ζωές. Μας βλέπουν σαν αριθμούς. Δεν υπολόγιζαν τίποτα. Έφταιγε ολόκληρο το σύστημα», ανέφερε η Άλμα Λάτα, προσθέτοντας πως το «έγκλημα είχε δύο σκέλη» και αναφέρθηκε σε όσα οδήγησαν στην σύγκρουση των αμαξοστοιχιών και όσα ακολούθησαν μετά με τις παρεμβάσεις στον χώρο της σύγκρουσης.

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Στη συνέχεια αναφέρθηκε στις επιστολές των σωματείων εργαζομένων στον σιδηρόδρομο προς τον τότε υπουργό Μεταφορών, Κώστα Αχιλλέα Καραμανλή. «Τι έκανε ο κ. Καραμανλής αυτά τα τέσσερα χρόνια που ήταν υπουργός; Ένα από τα συστήματα ασφαλείας να λειτουργούσε η κόρη μου θα ήταν ζωντανή. Προσπαθούσαν από την ίδια μέρα να συγκαλύψουν όχι να βοηθήσουν κόσμο.

Όλοι αποδεχόταν αυτό που γινόταν, αδιαφορούσαν για την ασφάλεια των πολιτών και με δόλο σκότωσαν τα παιδιά μας. Όλοι είναι δολοφόνοι . Αν έκαναν σωστά την δουλειά τους αυτά τα παιδιά θα ζούσαν», κατέθεσε η μητέρα της Κλαούντια, ενώ απευθυνόμενη στην πρόεδρο είπε: «Θέλω να κάνετε τα πάντα να λάμψει η αλήθεια. Θέλω η δικαστική εξουσία να κατακτήσει την εμπιστοσύνη των πολιτών. Περιμένουν απαντήσεις οι πολίτες. Πρέπει να κάνετε σωστά την δουλειά σας γιατί αυτά τα παιδιά ζητούν δικαιοσύνη».

Να σημειωθεί πως η πρόεδρος ανέφερε πριν την έναρξη των καταθέσεων σχετικά με το αίτημα για το κινητό του κατηγορούμενου σταθμάρχη πως δεν είναι ακόμη έτοιμη για να αποφανθεί, με πιθανότερη ημερομηνία ανακοίνωσης της απόφασης -όπως επεσήμανε- να είναι η δικάσιμος της 29ης Σεπτεμβρίου.