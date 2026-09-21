Ελλάδα

Άδωνις Γεωργιάδης: «Θα στέλνουμε τον Ηρακλή Πουαρό – Λιάγκα να κάνει τους ελέγχους» – «Μην είστε ειρωνικός» του απάντησε ο παρουσιαστής

«Σταματήστε πια, τα ξέρετε όλα» ξέσπασε ο Άδωνις Γεωργιάδης με τον Γιώργο Λιάγκα να απαντά «έχει πεθάνει ένας άνθρωπος, μην είστε ειρωνικός»
Ο Άδωνις Γεωργιάδης στη Βουλή
Ο Άδωνις Γεωργιάδης στη Βουλή / ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI
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Ανέβηκαν οι τόνοι κατά τη διάρκεια της συνέντευξης του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη στην πρεμιέρα της εκπομπής «Πρωινό» με τον Γιώργο Λιάγκα στον ΑΝΤ1, το πρωί της Δευτέρας (21.9.26).

Ο Γιώργος Λιάγκας φιλοξένησε τον Άδωνι Γεωργιάδη στην εκπομπή του για να τοποθετηθεί για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη και τους άκαρπους ελέγχους του Ιατρικού Συλλόγου στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου όπου άφησε την τελευταία του πνοή ο τραγουδιστής την 9η Σεπτεμβρίου.

«Όταν γίνονταν οι έλεγχοι στο ιατρείο της Καρνεάδου το μηχάνημα το έκρυβαν, όταν έγινε ο επανέλεγχος μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη το μηχάνημα δεν μπορούσαν να το κρύψουν γιατί είχε πάει η αστυνομία», επανέλαβε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

«Αν κάνει κάποιος μποτόξ σε νυχάδικο παίρνει ο ίδιος την ευθύνη. Απατεώνες πάντα υπήρχαν και πάντα θα υπάρχουν», τόνισε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Υγείας σε ερώτηση για το πώς γίνεται οι Αρχές να μην είχαν ασχοληθεί με τη «δράση» των δύο γιατρών, καθώς ήταν γνωστό, όπως είπε, το τι συνέβαινε στην κλινική του Κολωνακίου.

Ο Γιώργος Λιάγκας συνέχισε να επιμένει ότι δεν γίνεται ο Ιατρικός Σύλλογος στους ελέγχους να μην είχε εντοπίσει κάτι μεμπτό και τον υπουργό να σχολιάζει ότι δεν είχε γίνει κάποια καταγγελία: «Κύριε Λιάγκα, επιμένω ότι ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών στο συγκεκριμένο ιατρείο είχε κάνει πάρα πολλούς ελέγχους, οκτώ για την ακρίβεια. Αυτό σημαίνει ότι κάτι υποπτευόντουσαν».

Και τον Γιώργο Λιάγκα να απαντά: «Εγώ όμως μπορώ να σας πω κύριε υπουργέ ότι μπορεί να κάνανε και τα στραβά μάτια». «Αν θέλανε να κάνουν τα στραβά μάτια, δε θα πηγαίναν οκτώ φορές», σημείωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο Γιώργος Λιάγκας επέμεινε και ο Άδωνις Γεωργιάδης, εκνευρισμένος, του είπε: «Εντάξει τότε, θα στέλνουμε τον Ηρακλή Πουαρό – Λιάγκα για να κάνουμε τους ελέγχους». Ένα σχόλιο που προκάλεσε την έντονη αντίδραση του παρουσιαστή.

«Μην είστε ειρωνικός κύριε υπουργέ, όταν έχει πεθάνει ένας άνθρωπος», σχολίασε ο Γιώργος Λιάγκας.

«Σταματήστε πια, τα ξέρετε όλα. Ε, είσαι ο Ηρακλής Πουαρό», είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης και η σύνδεση ολοκληρώθηκε απότομα με τους δύο πρωταγωνιστές της κόντρας να καλημερίζουν ο ένας τον άλλον εμφανώς εκνευρισμένοι.

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