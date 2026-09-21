OpenGov.gr: Αναβαθμίστηκε η πλατφόρμα δημόσιας διαβούλευσης

Σε λειτουργία τέθηκε η αναβαθμισμένη πλατφόρμα OpenGov.gr, μέσω της οποίας πραγματοποιούνται οι δημόσιες διαβουλεύσεις για νομοσχέδια και κυβερνητικές πρωτοβουλίες.

Η νέα έκδοση της πλατφόρμας δίνει στους πολίτες περισσότερες δυνατότητες προσωποποιημένης ενημέρωσης και συμμετοχής, ενώ για πρώτη φορά ενσωματώνει εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης για την ανάλυση, ομαδοποίηση και κωδικοποίηση των σχολίων που κατατίθενται στις διαβουλεύσεις.

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Η αναβάθμιση υλοποιήθηκε από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων της Προεδρίας της Κυβέρνησης. Εντάσσεται στο έργο «Ανοικτά Δεδομένα και Ενίσχυση της Συμμετοχικότητας».

Οι πολίτες μπορούν να συμμετέχουν στις διαβουλεύσεις είτε με ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία χρησιμοποιείται για την υποβολή σχολίων, είτε μέσω ταυτοποίησης με κωδικούς Taxisnet. Στη δεύτερη περίπτωση έχουν πρόσβαση σε περισσότερες δυνατότητες προσωποποιημένης ενημέρωσης.

Τα νομοσχέδια παρουσιάζονται ανά άρθρο, με δυνατότητα σχολιασμού, ενώ αναγράφεται η ημερομηνία και η ώρα ολοκλήρωσης κάθε διαβούλευσης.

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Μέσω της ενότητας «Τα Ενδιαφέροντά μου» οι χρήστες μπορούν να επιλέγουν τους φορείς για τους οποίους επιθυμούν να ενημερώνονται, μεταξύ άλλων υπουργεία, γενικές γραμματείες, ανεξάρτητες αρχές και οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης.

Οι νέες διαβουλεύσεις των συγκεκριμένων φορέων αποστέλλονται αυτόματα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο τους.

Στην ενότητα «Τα σχόλιά μου» συγκεντρώνονται, επίσης, τα σχόλια που έχει υποβάλει κάθε χρήστης και οι διαβουλεύσεις στις οποίες έχει συμμετάσχει.

Η χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης

Τα νέα εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης προορίζονται για την επεξεργασία μεγάλου όγκου σχολίων, με στόχο την ομαδοποίηση και κωδικοποίησή τους. Η αξιοποίηση των εργαλείων αυτών αφορά την επεξεργασία των δεδομένων που προκύπτουν από τις δημόσιες διαβουλεύσεις στο πλαίσιο της νομοπαρασκευαστικής διαδικασίας.

Παράλληλα, τα δεδομένα των διαβουλεύσεων διατίθενται μέσω Open API, ώστε να μπορούν να αξιοποιηθούν από ερευνητές, προγραμματιστές, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και πολίτες.

Η πλατφόρμα λειτουργεί σε υπολογιστές και κινητές συσκευές και έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με την ενιαία εμπειρία χρήσης του gov.gr, με πρόβλεψη για την ψηφιακή προσβασιμότητα, την προστασία των προσωπικών δεδομένων και την ασφάλεια.

Το OpenGov.gr διασυνδέεται ακόμη με την Εθνική Πύλη Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας, το πληροφοριακό σύστημα της Βουλής των Ελλήνων και το Σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Δημοσίου.