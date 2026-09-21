Καιρός: Βροχές αύριο σε βόρεια και κεντρική Ελλάδα με πτώση της θερμοκρασίας – Η ανάρτηση Κολυδά

Ο καιρός αλλάζει τις επόμενες ώρες με αρκετές βροχές, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει σημαντική πτώση κάνοντας φθινοπωρινό το σκηνικό.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά η Τρίτη (22.09.2026) είναι η μέρα που θα έχουμε βροχές στη βόρεια και στην κεντρική Ελλάδα. Την ίδια ώρα θα υπάρξει και σημαντική υποχώρηση της θερμοκρασίας στα βόρεια της χώρας.

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«Tα πρόσφατα δεδομένα δείχνουν ότι η Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου θα είναι η πιο ενδιαφέρουσα ημέρα, με βροχές κυρίως σε τμήματα της βόρειας και κεντρικής Ελλάδας, οι οποίες σταδιακά θα μετακινηθούν ανατολικότερα και θα εξασθενήσουν. Οι άνεμοι στο Αιγαίο παραμένουν ενισχυμένοι, ενώ οι θερμοκρασίες υποχωρούν στα βόρεια και διατηρούνται υψηλότερες στα νότια», έγραψε στην ανάρτησή του ο Θοδωρής Κολυδάς.

Όπως αναφέρει η ΕΜΥ αύριο Τρίτη (22.09.2026) στη Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες και την Εύβοια θα υπάρχουν, νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες πιθανώς κατά τόπους έντονες και βαθμιαία εξασθένηση από το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις με τοπικές βροχές και τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και στο Ιόνιο 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα κεντρικά και βόρεια και θα φτάσει στα βόρεια τους 25 με 26 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 27 με 30 βαθμούς Κελσίου.

Βροχερό θα είναι το σκηνικό του καιρού και την Τετάρτη (23.09.2026). Στα ανατολικά και την Κρήτη νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες χωρίς το πρωί, κυρίως στα θαλάσσια με βαθμιαία βελτίωση. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα.

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Ψυχρές αέριες μάζες επηρεάζουν την χώρα από την Τρίτη

Στην αλλαγή του καιρού αναφέρθηκε και η μετεωρολόγος Όλγα Παπαβγούλη μιλώντας στην ΕΡΤ. Οπως ανέφερε ψυχρές αέριες μάζες από την ανατολική Ευρώπη μπαίνουν στην χώρα, φέρνοντας το φθινόπωρο σχεδόν παντού.

Συγκεκριμένα θα επηρεαστούν με καταιγίδες Θράκη, Χαλκιδική, βόρειο Αιγαίο, Σποράδες, ανατολική Θεσσαλία, βόρεια Εύβοια αλλά και Πελοπόννησος και Στερεά Ελλάδα.

Αναμένεται ισχυρό σύμπλεγμα καταιγίδων σε Χαλκιδική, Σποράδες και βόρεια Εύβοια: περιοχές όπου χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή.

Δεν θα λείπουν και οι χειμωνιάτικες πινελιές καθώς αναμένονται τα πρώτα χιόνια στις κορυφές του Ολύμπου.