Δίκη Novartis: Κατέθεσε ο Γιάννης Στουρνάρας – «Μια από τις χυδαιότερες σκευωρίες της χώρας, να κατονομάσουν τους ηθικούς αυτουργούς»

Για μια από τις χυδαιότερες σκευωρίες στην ιστορία της χώρας, μίλησε ο Γιάννης Στουρνάρας, καταθέτοντας ως μάρτυρας κατηγορίας στη δίκη των πρώην προστατευόμενων μαρτύρων της Novartis.

«Ήταν άηθες αυτό που έκαναν. Πρέπει να διδάσκεται στα πανεπιστήμια όλη αυτή η σκευωρία», υποστήριξε στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών ο κεντρικός τραπεζίτης Γιάννης Στουρνάρας, επιτιθέμενος έντονα σε βάρος των δύο καταδικασμένων πρώην προστατευόμενων μαρτύρων για την υπόθεση Novartis.

«Είναι ψευδή τα όσα είπαν, δε δωροδοκήθηκα ούτε άμεσα, ούτε έμμεσα, ούτε εγώ, ούτε η σύζυγός μου. Σκοπός τους ήταν να απαξιωθεί το παλιό πολιτικό σύστημα και να ελέγξουν το νέο πολιτικό σύστημα» υποστήριξε ο κ. Στουρνάρας, ο οποίος μίλησε για υποκινούμενους και εκβιαζόμενους κατηγορούμενους από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.

«Ο κ. Πολάκης είχε πει ότι τους πιάσαμε με τη γίδα στην πλάτη κι αυτοί κελάηδησαν. Οι άνθρωποι αυτοί προφανώς εκβιάστηκαν και λύγισαν και είπαν αυτά τα ψέματα που είπαν. Λύγισαν στους ηθικούς αυτουργούς, τα πολιτικά στελέχη….» είπε ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Ελλάδας, διευκρινίζοντας ότι εννοεί την τότε κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.

«Το πρώτο πράγμα που ήθελε η τότε κυβέρνηση ήταν να με βγάλουν από Διοικητή της τράπεζας της Ελλάδος, γιατί πίστευαν ότι θα μπορούσαν να ελέγξουν τα πράγματα. Είχα τότε συνεχείς επιθέσεις, ήθελαν να μου σπάσουν το ηθικό, το ίδιο και στη σύζυγό μου» υποστήριξε ο κ. Στουρνάρας που έχει υποβάλλει μηνύσεις σε βάρος των δύο πρώην μαρτύρων προστασίας και δημοσίου συμφέροντος με τα ψευδώνυμα «Σαράφης» και «Κελέση».

«Μπήκα στη φωτιά για να σώσουμε τη χώρα. Τι λόγο είχα εγώ να πάρω ένα εκατομμύριο ευρώ (από τη Novartis);» σημείωσε με έμφαση ο Γιάννης Στουρνάρας, που την περίοδο για την οποία κατηγορήθηκε, είχε διατελέσει Υπουργός Οικονομικών της χώρας. Τέλος, ο κ. Στουρνάρας κάλεσε τους δύο κατηγορούμενους να αποκαλύψουν τους «ηθικούς αυτουργούς της σκευωρίας», λέγοντας χαρακτηριστικά: «ακόμα και τώρα αν δηλώσουν ποιοι τους εκβίασαν, μπορεί η υπόθεση να ανοίξει ξανά. Όταν έχουν επιφέρει τέτοιο χτύπημα στους θεσμούς, ακόμα και τώρα έχουν το δικαίωμα να προσφέρουν στην αλήθεια», ανέφερε.