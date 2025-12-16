Δίκη Χρυσής Αυγής – Καθηλώνει η εισαγγελέας: «Ο Παύλος Φύσσας εξιχνίασε μόνος του τη δολοφονία του»

Καθηλωτική ήταν η εισαγγελέας της έδρας, στη δίκη της Χρυσής Αυγής, κατά την τρίτη ημέρα αγόρευσής της, αναφερόμενη στη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, γεγονός που σήμανε την αρχή του τέλους για τη Χρυσή Αυγή.

Η δολοφονία του Παύλου Φύσσα από τον Γιώργο Ρουπακιά ήταν «εκτέλεση, επιτέλεση ενός έργου», είπε συγκινημένη η Κυριακή Στεφανάτου για τον δολοφόνο του ακτιβιστή – μουσικού, που σύμφωνα με την ίδια, ενήργησε βάσει σχεδίου, εκτελώντας τις εντολές του πυρηνάρχη Νίκαιας, Γιώργου Πατέλη.

Περιγράφοντας τη σκηνή της δολοφονίας, η Κυριακή Στεφανάτου είπε μεταξύ άλλων: «Ο Παύλος Φύσσας δέχτηκε δύο τρία κύματα επιθέσεων από μικρή ομάδα Χρυσαυγιτών περίπου για δύο λεπτά μέχρι να φτάσει στο σημείο ο Γιώργος Ρουπακιάς. Τρεις- τέσσερις Χρυσαυγίτες είχαν σχηματίσει κλοιό γύρω από τον Παύλο Φύσσα, ο οποίος δεν αντέδρασε στη θέα του Ρουπακιά. Αυτός ενεργώντας βάσει σχεδίου κινήθηκε κυκλωτικά και αιφνιδίασε το θύμα. Το θύμα τον θεώρησε τρίτο, αμέτοχο, ίσως και άνθρωπο που ήρθε να κατευνάσει το πλήθος. Στη θέα του Ρουπακιά άνοιξε ο κύκλος των Χρυσαυγιτών, αμέσως ο Ρουπακιάς αγκάλιασε το Φύσσα και τον μαχαίρωσε στο μηρό για να τον αναγκάσει να σκύψει, γιατί το θύμα ήταν ψηλότερος από αυτόν και δεν μπορούσε να είχε το μαχαίρι σε κοινή θέα. Τον έπληξε από κάτω προς τα πάνω, δύο φορές απολύτως επιτυχημένα. Εντελώς επαγγελματικά τον χτύπησε, είναι πασιφανές ότι είχε εκπαιδευτεί στη χρήση του μαχαιριού, ήταν εκτέλεση- επιτέλεση ενός έργου».

Η εισαγγελική λειτουργός, συγκλονίζοντας το ακροατήριο, είπε ότι «ο Παύλος Φύσσας επιτέλεσε μόνος του την εξιχνίαση της δολοφονίας του», εξηγώντας ότι άντεξε για λίγα λεπτά ζωντανός, στάθηκε όρθιος και υπέδειξε στους αστυνομικούς- που πήγαν να του φορέσουν χειροπέδες- το δολοφόνο του, Γιώργο Ρουπακιά.

«Είναι πράγματι συγκλονιστικό, ενώ το θύμα είχε αγωνία για τη ζωή του, ενώ ήταν θέμα χρόνου ο θάνατός του, αυτή την τραγική ώρα, έχοντας την επιθανάτια αγωνία ότι ο δολοφόνος θα μείνει ατιμώρητος, είχε την αγωνία να σηκώσει τη μπλούζα, να δείξει τα τραύματά του και να υποδείξει το δολοφόνο του», είπε η εισαγγελέας για τη στυγερή δολοφονία που συγκλόνισε τη χώρα και οδήγησε ολόκληρη την κοινοβουλευτική ομάδα της Χρυσής Αυγής στη φυλακή.

Ακολούθως, η κ. Στεφανάτου, επικαλούμενη καταθέσεις μαρτύρων, εξέφρασε την εκτίμηση ότι το μαχαίρωμα στον 34χρονο Φύσσα ήταν επαγγελματικό, ατρακτοειδές, που προκάλεσε ανοιχτή πώληση σαν πεταλούδα, από το οποίο το θύμα πέθανε άμεσα από χαίνουσα εσωτερική αιμορραγία.

Στόχος ο αντιφασίστας Παύλος Φύσσας

Κατηγορηματική ήταν η Κυριακή Στεφανάτου, για τα κίνητρα των Χρυσαυγιτών να επιτεθούν και να σκοτώσουν τον Παύλο Φύσσα. Τον είχαν στοχοποιήσει για την αντιφασιστική του δράση αλλά κυρίως για το τραγούδι του «Γ@@@@ τους», είπε η εισαγγελέας, συμπληρώνοντας ότι οι κατηγορούμενοι γνώριζαν τα τραγούδια του εναντίον των φασιστών. «Ο Παύλος Φύσσας ήταν στόχος της Χρυσής Αυγής τρεις τέσσερις μήνες πριν τη δολοφονία», εκτίμησε η εισαγγελική λειτουργός, αναφέροντας ότι οι Χρυσαυγίτες περίμεναν τη στιγμή που θα του επιτίθονταν.

«Στο μέσο συνετό πολίτη φαίνεται αδιανόητο», σημείωσε η κ. Στεφανάτου, προσθέτοντας ότι «πραγματικά ο Παύλος Φύσσας δεν τους προκάλεσε ποτέ και μόνο τα τραγούδια του, δε δικαιολογούσαν τέτοιο μίσος», εξηγώντας όμως ότι έτσι δρούσαν οι Χρυσαυγίτες, ενώ μικρότερης ισχύος επίθεση για λάθος…. μουσικά γούστα, είχαν εξαπολύσει και στο παρελθόν σε βάρος άγνωστου σε αυτούς προσώπου.

Σε πλήρη γνώση Λαγού – Μιχαλολιάκου η δολοφονία

Η Κυριακή Στεφανάτου περιέγραψε στην αγόρευσή της τις διαδοχικές κλήσεις των εμπλεκομένων μελών του τάγματος εφόδου με το Γιάννη Λαγό, μετά τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι ο Γιάννης Λαγός ήξερε εξαρχής για την επίθεση, έχοντας μάλιστα δώσει ο ίδιος το «πράσινο φως» για αυτήν. Η κ. Στεφανάτου περιγράφει τριγωνικές συνομιλίες μεταξύ Λαγού- Μιχαλολιάκου- Πατέλη (πυρηνάρχη Νίκαιας), λίγα λεπτά μετά τη στυγερή δολοφονία του 34χρονου «Killah P», επισημαίνοντας ότι ο Γιάννης Λαγός την ίδια νύχτα ενημέρωσε για τη δολοφονία και τον αρχηγό Μιχαλολιάκο, γεγονός που ο τελευταίος αρνείται. Αντίθετα, νωρίτερα, συμπλήρωσε η εισαγγελέας και όσο διαρκούσε η επίθεση στον Παύλο Φύσσα και την παρέα του, στα κινητά των εμπλεκομένων υπήρχε «σιγή ασυρμάτου».

Η δολοφονία Φύσσα «ένωσε τις τελείες»

Όπως είπε η ανώτερη εισαγγελική λειτουργός, το 2013, η Χρυσή Αυγή είχε κλιμακώσει τις βίαιες έκνομες ενέργειές της, περνώντας από την πρώτη φάση των ταγμάτων εφόδου, στην επόμενη, προκαλώντας «με τη βία, την αντίδραση, με σκοπό να παρέμβει το παρακράτος, όπως συνέβη και στην ιταλική Ακροδεξιά».

Μέσα σε εννέα μήνες, το 2013, η Χρυσή Αυγή προχώρησε σε πέντε αιματηρές επιθέσεις, είπε η κ. Στεφανάτου, γεγονός που κατά την εκτίμησή της συνδυάζεται με τη συνέντευξη εκείνη την εποχή του βουλευτή Ηλία Παναγιώταρου ότι «είμαστε σε εμφύλιο πόλεμο». Η κ. Στεφανάτου, σημείωσε ότι ο τότε κυβερνητικός εκπρόσωπος, την παραμονή της δολοφονίας, είχε μιλήσει για εγκληματική οργάνωση, «είχαν αρχίσει να συνδέουν τις τελείες» είπε σχετικά η εισαγγελική λειτουργός, συμπληρώνοντας ότι «μετά τη δολοφονία δεν έμεινε καμία αμφιβολία».

Η εισαγγελική αγόρευση συνεχίζεται αύριο.