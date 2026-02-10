Δήμαρχος Άη Στράτη: Στην Αθήνα για θεραπεία κατά του καρκίνου – «Μου είπαν να μείνω εδώ για να τον πατήσουμε»

Στην Αθήνα βρίσκεται ο 39χρονος δήμαρχος του Άη Στράτη, Κωνσταντίνος Σινάνης, για θεραπεία μετά την αποκάλυψή του ότι διαγνώστηκε με καρκίνο.

Ο δήμαρχος, μίλησε στην εκπομπή «Super Kατερίνα» για τις δύσκολες μέρες που πέρασε από τη διάγνωση του με καρκίνο μέχρι και σήμερα, αλλά και για τα μηνύματα στήριξης που έλαβε από τον κόσμο.

Εκείνος εξήγησε, αρχικά, πως το τελευταίο χρονικό διάστημα βρίσκεται στην Αθήνα, καθώς, μετά τη διάγνωση, κρίθηκε αναγκαία η μετακίνησή του από το νησί ώστε να υποβληθεί σε πιο εξειδικευμένες εξετάσεις και να καθοριστεί στη συνέχεια ο τρόπος αντιμετώπισης της ασθένειας.

«Όταν διαγνώστηκα με καρκίνο, έπρεπε να μετακινηθώ από τον Άη Στράτη στην Αθήνα για να κάνω πιο εξειδικευμένες εξετάσεις, προκειμένου να καθορίσουμε τον τρόπο που θα αντιμετωπίσουμε την ασθένεια», είπε αρχικά, προσθέτοντας ότι οι γιατροί τού συνέστησαν μάλιστα να παραμείνει στην πρωτεύουσα «ώστε να πατήσουμε τον καρκίνο».

Αναφερόμενος στο πώς ανακάλυψε το πρόβλημα υγείας του, παραδέχθηκε ότι για μεγάλο χρονικό διάστημα τον πονούσε το πόδι και δεν είχε κάνει κάτι για να δει γιατί συνέβαινε αυτό. «Με πονούσε για πολύ καιρό το πόδι μου, μέχρι που ένας συνεργάτης με πήγε για μαγνητική και ο ακτινολόγος είδε κάτι που δεν του άρεσε», περιέγραψε χαρακτηριστικά.

Παραδέχθηκε πως δεν ήταν συνεπής με τις προληπτικές εξετάσεις, συμβουλεύοντας πλέον ότι δεν πρέπει να αφήνουμε τέτοια πράγματα στη τύχη: «Δεν ήμουν συνεπής με τις εξετάσεις. Πάντα θα έβαζα κάτι πάνω από αυτό, αλλά δεν πρέπει. Ακόμα και το δάχτυλό σου να πονάει, θα πρέπει να πας να το δεις. Καθυστέρησα να πάω να δω το πρόβλημά μου, αλλά από τύχη δεν είχαν γίνει πολύ χειρότερα τα πράγματα».

Τέλος, για τη στήριξη που έλαβε από τον κόσμο ο δήμαρχος τόνισε: «Όταν μοιράστηκα με τον κόσμο το πρόβλημα υγείας μου, δέχθηκα πολλά μηνύματα αγάπης, μέχρι και από ανθρώπους που δεν με γνώριζαν». Κλείνοντας, ξεκαθάρισε πως η περιπέτεια αυτή άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο βλέπει τη ζωή. «Τη ζωή ανέκαθεν την έβλεπα με αισιοδοξία, αλλά πλέον θα τη βλέπω με περισσότερο θάρρος και ρεαλισμό», είπε.