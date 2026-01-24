Δήμαρχος Γλυφάδας: Οι εργασίες υπογειοποίησης καλωδίων που πραγματοποιήθηκαν την άνοιξη δημιούργησαν σαθρό έδαφος

Στην ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο δήμαρχος Γλυφάδας, Γιώργος Παπανικολάου, επισήμανε τους κινδύνους που προκύπτουν από τα πρόσφατα έργα υπογειοποίησης του ΔΕΔΔΗΕ στον Υμηττό, πάνω από την Άνω Γλυφάδα.

Όπως σημειώνει ο δήμαρχος Γλυφάδας υποστήριξε μετά τις καταστροφικές πλημμύρες σημείωσε πως: «Πρέπει να μαζευτούν τα εκτεθειμένα καλώδια υψηλής τάσης του ΔΕΔΔΗΕ από τον Υμηττό! Στην Άνω Γλυφάδα, που εκτείνονται σε μήκος περίπου ένα χιλιόμετρο, πάνω από τη Μετσόβου και την Ανθέων».

Ο ίδιος εξηγεί ότι οι εργασίες υπογειοποίησης που πραγματοποιήθηκαν σε συνεννόηση με το Δασαρχείο την άνοιξη δημιούργησαν σαθρό έδαφος και μετέφεραν μεγάλες ποσότητες χώματος, λάσπης και φερτών υλικών προς τους δρόμους της Άνω Γλυφάδας, εν μέρει λόγω των πρόσφατων έντονων βροχοπτώσεων.

«Είναι ένας από τους λόγους που έφτασε τόσο πολύ χώμα, λάσπη και φερτά υλικά στην πόλη, στη Μετσόβου, στην Ανθέων και στους γύρω δρόμους. Όχι ο μόνος, αλλά πολύ σημαντικός».

Παράλληλα, ο δήμαρχος σημείωσε το ζήτημα του μπάζωματος παλιού ρέματος για την διέλευση καλωδίων: «Σε απόσταση περίπου 300 μέτρων από τον αστικό ιστό έκαναν κάθετο μπάζωμα – με διαστάσεις περίπου δεκαπέντε μέτρα μήκος, δέκα μέτρα πλάτος και οκτώ μέτρα ύψος! – στο παλιό ρέμα του Πυρναρίου για να φτιάξουν δρόμο και να περάσουν καλώδια».

Όπως καταλήγει, η κατάσταση απαιτεί άμεση παρέμβαση του ΔΕΔΔΗΕ, ώστε να αποφευχθούν πιθανοί κίνδυνοι για την ασφάλεια των πολιτών: «Πρέπει κατεπειγόντως ο ΔΕΔΔΗΕ να παρέμβει και να κάνει ταχύτατα τις απαιτούμενες εργασίες. Ούτε άλλα μπαζώματα, ούτε άλλα χώματα. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν εκτεθειμένα υψηλής τάσης καλώδια, κάτι που αυτονόητα εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους».

Ο Γιώργος Παπανικολάου αναφέρει στην ίδια ανάρτηση ότι θα δώσει περαιτέρω στοιχεία για παλαιότερα μπαζώματα στον Υμηττό και δεσμεύεται ότι ο Δήμος θα αναδείξει και θα πράξει τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της περιοχής και των πολιτών.