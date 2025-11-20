Δήμητρα Ματσούκα: Μου πήραν τις πινακίδες την Κυριακή έξω από το θέατρο, πήρα το αυτοκίνητο για να το αφήσω σπίτι

Η γνωστή ηθοποιός Δήμητρα Ματσούκα έδωσε τις δικές της εξηγήσεις σχετικά με τα όσα έγιναν το βράδυ της Τετάρτης (19.11.25) στη Βουλιαγμένη και η ίδια κατέληξε στο αυτόφωρο καθώς βρέθηκε να οδηγεί χωρίς δίπλωμα, χωρίς πινακίδες, υπό την επήρεια αλκοόλ αλλά και πάνω από το όριο ταχύτητας.

Ο δημοσιογράφος Πάνος Κατσαρίδης μίλησε μέσω μηνυμάτων με τη Δήμητρα Ματσούκα και σημείωσε στον αέρα της εκπομπής «Το Πρωινό» πως: «Μου είπε η Δήμητρα, ότι τις πινακίδες τις της πήραν την Κυριακή 16/11. Γύρισε στο σπίτι της με ταξί τότε, άφησε το αυτοκίνητο εκεί που ήταν παρκαρισμένο».

«Δευτέρα και Τρίτη είχε ρεπό από το θέατρο και χθες, Τετάρτη 19 Νοεμβρίου, μετά το θέατρο πήρε το αυτοκίνητό της για να το πάει στο σπίτι της και να το αφήσει εκεί» συμπλήρωσε.

Διευκρίνισε δε πως: «Το δίπλωμά της δεν της είχε αφαιρεθεί, αλλά της είχε κρατηθεί για παράβαση πάρκινγκ που είχε κάνει από αρχές Σεπτεμβρίου, αλλά δεν είχε προλάβει να το παραλάβει».