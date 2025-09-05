Δημήτρης Παπαστεργίου: Η κυβερνοασφάλεια είναι ομαδικό άθλημα

Στην εθνική πολιτική κυβερνοασφάλειας (NIS2) αναφέρθηκε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρης Παπαστεργίου, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ««Χτίζοντας την Ασπίδα της Ψηφιακής Ελλάδας»!».

Στην εκδήλωση, την οποία διοργάνωσε η Cosmos Business Systems S.A. και η CBS.LAN με τη Cisco στο πλαίσιο της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, εκτός του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, συμμετείχε και ο υπουργός Ανάπτυξης αρμόδιο για την Έρευνα και την Καινοτομία, Σταύρος Καλαφάτης για το πώς η Θεσσαλονίκη εξελίσσεται σε τεχνολογικό hub.

«Η κυβερνοασφάλεια είναι ομαδικό άθλημα. Όσο ψηλά κι αν χτίσουμε τα τείχη, «τα κάστρα συνήθως πέφτουν από μέσα». Γι’ αυτό και η μεγαλύτερη πρόκληση δεν είναι μόνο η τεχνολογική πρόοδος και πρόληψη, αλλά η εκπαίδευση, η εγρήγορση και η κουλτούρα ασφάλειας που πρέπει να χτίσουμε όχι μόνο σε όλο το εύρος του Δημόσιου Τομέα, αλλά και σε ολόκληρη την κοινωνία. Η Ελλάδα ήταν η 7η ευρωπαϊκή χώρα που έσπευσε να εναρμονίσει τη νομοθεσία της με την Οδηγία NIS2. Με αυτόν τον τρόπο, η Κυβερνοασφάλεια γίνεται πλέον νομική υποχρέωση για χιλιάδες οργανισμούς, φορείς και επιχειρήσεις. Δεν είναι απλά ένα τεχνικό θέμα· είναι στρατηγική επιλογή για την ανθεκτικότητα της χώρας. Η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας έχει κεντρικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια, συντονίζοντας, εκπαιδεύοντας και ενισχύοντας δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, μέσα από συνεργασίες σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Προχωράμε με σχέδιο και συνεργασία, ώστε να εξασφαλίσουμε ότι οι πολίτες και οι επιχειρήσεις θα μπορούν να κινούνται με ασφάλεια στον ψηφιακό κόσμο», αναφέρει ο κ. Παπαστεργίου στην ανάρτησή του στα social media με την ολοκλήρωση της εκδήλωσης.