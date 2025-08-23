Δήμος Αθηναίων: Κλείνει μέχρι νεωτέρας το Άλσος Χωροφυλακής για το παράνομο νεκροταφείο ζώων – Η ανάρτηση του Χάρη Δούκα

Κλειστό από σήμερα Σάββατο (23.8.25) και μέχρι νεωτέρας θα παραμείνει το Άλσος Χωροφυλακής στην Αθήνα λόγω της έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη μετά τις καταγγελίες για παράνομο νεκροταφείο ζώων.

Σύμφωνα με καταγγελίες, δεκάδες ζώα βρέθηκαν θαμμένα παράνομα μέσα στο Άλσος Χωροφυλακής, σε σημεία που επισκέπτονται καθημερινά οικογένειες με παιδιά. Ο Δήμος Αθηναίων, που κλήθηκε να παρέμβει, επιβεβαίωσε ότι ο χώρος χρησιμοποιούνταν από το 2021 για την ταφή ζώων συντροφιάς.

«Το Άλσος Χωροφυλακής θα παραμείνει κλειστό από σήμερα 23/08/2025 και μέχρι νεωτέρας, λόγω της εκτεταμένης έρευνας που πραγματοποιούν η Εισαγγελία και η Ελληνική Αστυνομία σχετικά με την υπόθεση παράνομων ταφών ζώων συντροφιάς που κατήγγειλε η Δημοτική Αρχή το βράδυ της Πέμπτης», αναφέρει σε ανάρτησή του στο X ο δήμαρχος της Αθήνας, Χάρης Δούκας.

Και συνεχίζει: «Στο σημείο παραμένει κλιμάκιο της Δημοτικής Αστυνομίας, της Διεύθυνσης Καθαριότητας-Ανακύκλωσης και της Διεύθυνσης Πρασίνου και Αστικής Πανίδας. Ο Δήμος Αθηναίων συνεργάζεται στενά με τις αρμόδιες Αρχές, προκειμένου να διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση. Η πόλη μας αξίζει διαφάνεια και δικαιοσύνη».

August 23, 2025

Τι διαπίστωσε η αυτοψία

«Χθες λάβαμε μια ανώνυμη καταγγελία ότι στον χώρο έχουν ταφεί ζώα. Μαζί με ειδικό συνεργείο πραγματοποιήσαμε αυτοψία και εντοπίσαμε οστά. Στη συνέχεια καλέσαμε την αστυνομία και προχωρήσαμε σε μήνυση κατά παντός υπευθύνου», δήλωσε η αντιδήμαρχος Διαγενεακής Αλληλεγγύης, Αστικής Πανίδας και Ζωοφιλίας, Όλγα Δούρου.

Όπως εξήγησε, ο χώρος αποκλείστηκε με τη βοήθεια της Δημοτικής Αστυνομίας, ενώ τα τμήματα όπου εντοπίστηκαν τα οστά φυλάσσονται.

Κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία

Η κα Δούρου προειδοποίησε ότι η παράνομη ταφή ζώων εγκυμονεί σοβαρούς υγειονομικούς κινδύνους, καθώς στο Άλσος συχνάζουν καθημερινά παιδιά και οικογένειες. Υπενθύμισε επίσης ότι ο Δήμος διαθέτει νόμιμη διαδικασία διαχείρισης των νεκρών ζώων, η οποία είναι η καύση.

Παράλληλα, έχει ήδη ξεκινήσει Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) για να διαπιστωθεί ποιος ευθύνεται για την πρακτική αυτή, που φαίνεται να ξεκίνησε πριν από τέσσερα χρόνια. «Δεν ξέρουμε αν συνεχίστηκε και μετά το 2021, αλλά είναι κάτι που θα ερευνήσουμε», ανέφερε.