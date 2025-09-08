Διώξεις για εκβίαση και απόπειρα απάτης στα δυο αδέρφια της κρητικής μαφίας για τα 175 στρέμματα της Μονής Αγίας Τριάδας

Βαριές ποινικές διώξεις άσκησε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Χανίων για τη μαφία της Κρήτης στα δύο αδέρφια αλλά και σε πρώην Ηγούμενο της Αγίας Τριάδας, καθώς και σε ακόμα ένα άτομο για σύσταση συμμορίας σχετικά με την υπόθεση των 175 στρεμμάτων της Μονής Αγίας Τριάδας.

Η υπόθεση αφορά σε έκταση 175 στρεμμάτων που ανήκε στην ιερά μονή και την οποία φέρονται να κατέχουν δύο αδέλφια, ιδιοκτήτες ξενοδοχείου, τα οποία είναι ύποπτα για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση και κατηγορούνται ως «εγκέφαλοι» της μαφίας της Κρήτης.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του creta24, στους δύο επιχειρηματίες ασκήθηκαν κακουργηματικές ποινικές διώξεις για εκβίαση, απόπειρα απάτης, ηθική αυτουργία σε απιστία σε βάρος ΝΠΔΔ με ποσά που ξεπερνούν τις 100.000 ευρώ, για σύσταση συμμορίας καθώς και για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.

Κακουργηματική δίωξη ασκήθηκε και σε πρώην ηγούμενο της Αγία Τριάδας, αλλά και σε ακόμα δύο άτομα, όπου ο ένας κατηγορείται για σύσταση συμμορίας και ο άλλος για συνέργεια.

Για πλημμελήματα κατηγορούνται η γυναίκα η οποία ήθελε να εξασφαλίσει πτυχίο για την κόρη της καθώς και ένας ακόμα Ηγούμενος.