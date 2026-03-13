Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Δίωξη για κατασκοπεία στον 58χρονο Πολωνό που συνελήφθη στη Σούδα – Τη Δευτέρα η απολογία του

Ο ίδιο φέρεται να αρνείται τις κατηγορίες - Τα τελευταία τρία χρόνια πήγαινε στη Σούδα και στάθμευε το τροχόσπιτό του σε σημείο που έχει θέα όλο τον κόλπο
Φωτό από τα Χανιώτικα Νέα
Για τη Δευτέρα 16 Μαρτίου πήρε προθεσμία να απολογηθεί ο 58χρονος Πολωνός, σε βάρος του οποίου έχει σχηματιστεί δικογραφία με την κατηγορία της κατασκοπίας. Ο άνδρας είχε εγκατασταθεί σε τροχόσπιτο στη Σούδα και τραβούσε φωτογραφίες τις οποίες έστελνε στο εξωτερικό. 

Ο 58χρονος ήταν το μεσημέρι της Παρασκευής (13/3/26) για δύο ώρες στην Εισαγγελία Χανίων ωστόσο δεν μπόρεσε να απολογηθεί αφού δεν είχε δικηγόρο μαζί του σύμφωνα με το haniotika-nea.gr. Με τη σύμφωνη γνώμη της εισαγγελέας και του ανακριτή του δόθηκε προθεσμία μέχρι τη Δευτέρα (16/3/26) προκειμένου να προετοιμάσει την απολογία του, για τα όσα συνέβησαν στη Σούδα.

Ο Πολωνός φαίνεται πως πήγαινε τα τελευταία τρία χρόνια στην περιοχή με το τροχόσπιτό του, το οποίο στάθμευε σε σημείο που είχε θέα στον κόλπο της Σούδας.

Πληροφορίες αναφέρουν πως ο Πολωνός αναχωρούσε από την Κρήτη στις αρχές Μαΐου, για να επιστρέψει πάλι την επόμενη χρονιά.

Υπενθυμίζεται ότι ο Πολωνός φέρεται να αρνείται τις κατηγορίες…

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
1
2
3
4
5
255
98
97
65
63
Newsit logo
Newsit logo