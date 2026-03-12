Ελλάδα

Νέα σύλληψη για κατασκοπεία στη Σούδα – Πολωνός φωτογράφιζε τη στρατιωτική βάση και έστελνε τα δεδομένα στο εξωτερικό

Οι αρχές είχαν λάβει σήμα για τον άνδρα, ο οποίος ήταν σε διακριτική παρακολούθηση μέχρι που έγινε η σύλληψή του
Σούδα / ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ/EUROKINISSI
Δημήτρης Πώποτας , Άρια Καλύβα

Ο άνδρας που συνελήφθη στη Σούδα για κατασκοπεία είναι ένας Πολωνός, ο οποίος είχε εγκατασταθεί στην περιοχή με ένα τροχόσπιτο με πολωνικές πινακίδες, τους τελευταίους 2 μήνες.

Ένας κάτοικος από το Μαράθι της Σούδας, παρατήρησε τον άνδρα να φωτογραφίζει τα πλοία και την περιοχή και ειδοποίησε τις αρχές.  

Στις 18.00 το απόγευμα της Πέμπτης (12/3/26) ο άνδρας συνελήφθη και σύμφωνα με πληροφορίες, αρνείται τα πάντα. Ωστόσο σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, προκύπτει ότι το υλικό που έχει τραβήξει από την περιοχή, ο άνδρας το έχει στείλει ήδη στην Πολωνία…

Για το περιστατικό έχει ενημερωθεί και η ΕΥΠ που σπεύδει στο σημείο. Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτό το διάστημα είναι αυξημένα τα μέτρα ασφαλείας στην περιοχή και κάθε ύποπτη κίνηση ερευνάται. Σε αυτό το πλαίσιο και μετά από μια τέτοια έρευνα, έγινε και η σύλληψη του Πολωνού. 

Πρόκειται για το δεύτερο περιστατικό μέσα σε λίγο διάστημα. Υπενθυμίζεται ότι μόλις στις αρχές Μαρτίου συνελήφθη ένας Γεωργιανός, πάλι για κατασκοπεία στη Σούδα.

Ελλάδα
