Σέρρες: 11 συλλήψεις για την αιματηρή συμπλοκή στις φυλακές Νιγρίτας – 2 φερόμενοι ως δράστες των δολοφονιών

Σε 11συλλήψεις κατέληξε η αστυνομία μετά το χθεσινό (3/5/2026) αιματηρό επεισόδιο στις φυλακές Νιγρίτας στις Σέρρες όπου δύο κρατούμενοι, ένας Ιρακινός και ένας Παλαιστίνιος με Αλγερινή υπηκοότητα, έχασαν την ζωή τους

Οι φερόμενοι ως δράστες των δολοφονιών στις φυλακές στις Σέρρες, που συνελήφθησαν μετά από μαρτυρίες, φαίνεται να είναι ένας Γεωργιανός και ένας Αλβανός, ενώ οι υπόλοιποι συνελήφθησαν εξαιτίας της συμμετοχής τους στη συμπλοκή.

Υπενθυμίζεται ότι το περιστατικό συνέβη λίγο πριν τις 16:00 εντός των πειθαρχικών κελιών του Σωφρονιστικού Καταστήματος Κράτησης Νιγρίτας Σερρών. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια προαυλισμού των κρατουμένων στον διάδρομο των φυλακών, τέσσερις έγκλειστοί από το κελί «9» βγήκαν από αυτό και έσπασαν τα λουκέτα από άλλα δύο κελιά, το «4» και το «8».

Στη συνέχεια όλοι μαζί επιτέθηκαν με αιχμηρά αντικείμενα, πιθανότατα με μαχαίρια, στους συγκελίτες του πειθαρχιακού κελιού «6».

Ο ένας από τους δύο νεκρούς αρχικά τραυματίστηκε βαριά και κατέληξε κατά τη διακομιδή του στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών.

Οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι επενέβησαν άμεσα για τον διαχωρισμό των εμπλεκομένων, παρέχοντας παράλληλα τις πρώτες βοήθειες, ενώ κλήθηκε και σταθμός του ΕΚΑΒ.

Για το συμβάν διενεργείται προανάκριση από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σερρών, ενώ έχει διαταχθεί και η διενέργεια πειθαρχικής έρευνας για τη διερεύνηση των συνθηκών του περιστατικού. Στο σημείο κλήθηκε ιατροδικαστής, ενώ ενημερώθηκε ο αρμόδιος Εισαγγελέας.