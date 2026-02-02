Διπλή δολοφονία στη Μενεμένη: Προφυλακιστέοι οι δύο κατηγορούμενοι – Επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής ο 52χρονος

Τον δρόμο για τις φυλακές παίρνουν οι δύο άνδρες ηλικίας 52 και 50 ετών που κατηγορούνται για τις δολοφονίες δύο γυναικών στη Μενεμένη Θεσσαλονίκης, για τις οποίες είχε δηλωθεί εξαφάνιση και αναζητούνταν επί μήνες.

Οι δύο κατηγορούμενοι μεταφέρθηκαν ενώπιων του εισαγγελέα το πρωί της Δευτέρας (02.02.2026) για τη δολοφονία της 47χρονης Μαρίας Αγγελακούδη και της 43χρονης Βίκυς Κουτσάκη στη Μενεμένη της Θεσσαλονίκης.

Σε δηλώσεις του ο Θανάσης Παλιοτζίκας, δικηγόρος του 52χρονου που κατηγορείται για δύο φόνους, ανέφερε πως ο εντολέας του, είναι πρακτικά αναλφάβητος και δεν διάβασε την απολογία που του έδωσαν να υπογράψει. Όπως τονίζει και οι δύο κατηγορούμενοι δηλώνουν ότι δεν δολοφόνησαν ούτε και βίασαν τις γυναίκες και είναι αθώοι για τις κατηγορίες αυτές ενώ για άλλα αδικήματα όπως τα ναρκωτικά δεν είναι απίθανο να ευσταθούν, όμως δεν αφορούν την ανθρωποκτονία.

Σοκάρουν οι εικόνες από το υπόγειο που βρέθηκε η νεκρή γυναίκα

Όπως φαίνεται στις εικόνες του Άγγελου Λαμπίδη για το newsit.gr, το υπόγειο όπου εντοπίστηκε νεκρή η 43χρονη έμοιαζε με χώρο που εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία.

Βρώμικα τραπέζια και στρώματα, σκουρόχρωμα λερωμένα σεντόνια, σκόνη σε κάθε επιφάνεια, πατώματα υγρά και ακάθαρτα, καθώς και σκουπίδια παντού, συνέθεταν ένα αποτρόπαιο σκηνικό μέσα στο οποίο βρέθηκε νεκρή η Βίκυ Κουτσάκη.

Οι κατηγορίες

Οι δύο άνδρες διώκονται για θανατηφόρο βιασμό, κατά συναυτουργία, κατηγορία που συνδέεται με τον θάνατο της πρώτης γυναίκας, 46 ετών, και στηρίζεται στην εκδοχή που παρουσίασε ο 52χρονος, όταν εξεταζόμενος προανακριτικά από τους αστυνομικούς, φέρεται να ομολόγησε ότι η παθούσα έχασε τη ζωή της από ασφυξία κατά την τέλεση σεξουαλικής πράξης. Όπως ομολόγησε ο ίδιος, η σορός της γυναίκας μεταφέρθηκε σε κάδο απορριμμάτων.

Επιπλέον, ο 52χρονος αντιμετωπίζει δίωξη για ανθρωποκτονία με πρόθεση αναφορικά με την περίπτωση της δεύτερης γυναίκας, 42 ετών, η σορός της οποίας εντοπίστηκε την περασμένη εβδομάδα σε κατάστημα προχωρημένης αποσύνθεσης, σε δώμα πολυκατοικίας. Και στην περίπτωση αυτή, οι Αρχές εξετάζουν ως επικρατέστερο το σενάριο τού ασφυκτικού θανάτου, με τον 52χρονο, πάντως, να αρνείται στο στάδιο της προανάκρισης ότι τέλεσε εγκληματική πράξη.