Διπλό τροχαίο δυστύχημα στην Εγνατία: Σκηνές αρχαίας τραγωδίας στο νοσοκομείο Ιωαννίνων που μεταφέρθηκαν οι δύο νεκροί

Σοκαρισμένο είναι το πανελλήνιο από το φρικτό, διπλό τροχαίο δυστύχημα στην Εγνατία, λίγα μέτρα από τη σήραγγα της Δωδώνης, που άφησε πίσω του 2 νεκρούς.

Από το τροχαίο δυστύχημα έχασε τη ζωή του ένας υπάλληλος της Εγνατίας Οδού και μία γυναίκα που ήταν συνοδηγός σε ένα από τα οχήματα που ενεπλάκησαν στην τραγωδία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πώς συνέβη η τραγωδία

Το σοβαρό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στην Εγνατία Οδό, στο ρεύμα προς Ηγουμενίτσα, περίπου 400 μέτρα πριν τα διόδια το μεσημέρι του Σαββάτου 28.03.2026.

Αρχικά σημειώθηκε σύγκρουση μεταξύ Ι.Χ. αυτοκινήτου και νταλίκας, με αποτέλεσμα τα δύο οχήματα να ακινητοποιηθούν στο οδόστρωμα. Στο σημείο έσπευσε στη συνέχεια όχημα της Εγνατίας Οδού για την ρύθμιση της κυκλοφορίας μετά το τροχαίο ατύχημα.

Ο υπάλληλος που έφτασε στο σημείο για να βοηθήσει, έμελλε να ζήσει τις τελευταίες του στιγμές, καθώς τον παρέσυρε διερχόμενο όχημα, και τον πέταξε στο αντίθετο ρεύμα σύμφωνα με πληροφορίες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη συνέχεια το όχημα που τον παρέσυρε καρφώθηκε στην ακινητοποιημένη νταλίκα, προκαλώντας τον θανάσιμο τραυματισμό της συνοδηγού του αυτοκινήτου, με τις εικόνες από το σημείο της τραγωδίας να είναι αποκαρδιωτικές.

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, συμπεριλαμβανομένων μονάδων της ΕΜΑΚ, επιχείρησαν στο σημείο, χρησιμοποιώντας διασωστική σειρά για να κόψουν τις λαμαρίνες και να απεγκλωβίσουν τους επιβάτες.

Σχετικά με το τροχαίο δυστύχημα στην Εγνατία το ΕΚΑΒ ανακοίνωσε πως οι δυνάμεις του «ανταποκρίθηκαν σε 15 min. Στο σημείο επιχείρησαν 3 ασθενοφόρα, εκ των οποίων 1 Κινητή Ιατρική Μονάδα (ΚΙΜ), με 6 διασώστες και έναν γιατρό. Στο Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων “Γ. Χατζηκώστας”, διακομίστηκαν 2 άτομα χωρίς τις αισθήσεις τους καθώς και 2 ελαφρά τραυματίες».

Για σκηνές αρχαίας τραγωδίας στο νοσοκομείο κάνει λόγο ο Μιχάλης Γιαννάκος

Όπως περιέγραψε σε δήλωσή του ο Μιχάλης Γιαννάκος, έξω από το νοσοκομείο Ιωαννίνων, εκτυλίχθηκαν σκηνές αρχαίας τραγωδίας, με τον σύζυγο της γυναίκας συνοδηγού που έχασε τη ζωή της να είναι καταρρακωμένος και του συγγενείς των θυμάτων να οδύρονται για τον θάνατο των αγαπημένων τους.

Αναλυτικά η δήλωση του προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκου:

«Πόσοι άνθρωποι πρέπει να χαθούν στην άσφαλτο για να βάλουμε μυαλό να οδηγούμε προσεκτικά,ειδικά σε περιοχές με αντίξοες καιρικές συνθήκες οι οποίες κακές καιρικές συνθήκες έχουν προαναγγελθεί από τους μετεωρολόγους.

Στο νοσοκομείο Χατζηκώστα Ιωαννίνων αυτή τη στιγμή εκτυλίσσονται σκηνές αρχαίας τραγωδίας με τους συγγενείς να κλαίνε, να οδύρονται για το θάνατο δύο ανθρώπων που μεταφέρθηκαν διαλυμένοι σε σακούλες χωρίς να δοθεί καμία ευκαιρία στους συναδέλφους να παλέψουν για τη ζωή τους.

Η μία νεκρή είναι η γυναίκα συνοδηγός του αυτοκινήτου που συγκρούστηκε με το φορτηγό και ο δεύτερος νεκρός είναι ο υπάλληλος της Οδού που κλήθηκε εκεί για το μεροκάματο και έχασε τη ζωή του. Θανατηφόρο εργατικό ατύχημα.

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ο οδηγός του αυτοκινήτου χωρίς να έχει υποστεί σοβαρό τραυματισμό, που ήταν με τη σύζυγό του που πέθανε και ένας ακόμη άνδρας που ήταν στο άλλο αυτοκίνητο χωρίς να έχει σοβαρό τραυματισμό.

Οι συνάδελφοι μου περιέγραψαν ότι αυτοκίνητο γλίστρησε και έπεσε στα κιγκλιδώματα της Εγνατίας Οδού. Συγκρούστηκε φορτηγό από πίσω χωρίς τραυματισμούς. Προσέτρεξε η ασφάλεια της οδού και ο υπάλληλος τοποθετούσε κώνους ασφαλείας. Δεύτερο αυτοκίνητο με τον τραυματία οδηγό και τη νεκρή γυναίκα συνοδηγό τους παρέσυρε στο φορτηγό».

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος, ενώ στην Εγνατία επικρατεί κυκλοφοριακό χάος ,με τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας να έχουν κλείσει.