Δίχως τέλος το θρίλερ με τη 16χρονη Λόρα: Ιδιοκτήτης καφέ υποστηρίζει ότι την είδε στη Βάρη και έδωσε φωτογραφίες στην αστυνομία

Το θρίλερ με την 16χρονη Λόρα συνεχίζεται με μια νεαρή κοπέλα που μοιάζει στην ανήλικη να εμφανίζεται στη Βάρη και μάλιστα έχουν έρθει στο φως και σχετικές φωτογραφίες.

Την κοπέλα στη Βάρη εντόπισε ένας ιδιοκτήτης καφέ, ο οποίος ειδοποίησε άμεσα τις Αρχές και παρέδωσε σχετικό φωτογραφικό και βιντεοληπτικό υλικό. Οι φωτογραφίες δείχνουν μια κοπέλα που έχει τα χαρακτηριστικά της Λόρα, το υλικό είναι στα χέρια της αστυνομίας και προσπαθεί να την ταυτοποιήσει.

Η συγκεκριμένη γυναίκα φέρεται να επισκέφθηκε το κατάστημα δύο φορές μέσα στην ίδια ημέρα. Η πρώτη παρουσία της καταγράφηκε περίπου στις 11:10 το πρωί, όταν κάθισε εντός του καταστήματος, παρήγγειλε καφέ και παρέμεινε για μικρό χρονικό διάστημα, κοιτώντας συνεχώς το κινητό της τηλέφωνο.

Η δεύτερη επίσκεψη σημειώθηκε στις 15:45, όταν εμφανίστηκε εκ νέου στον ίδιο χώρο. Ωστόσο, μόλις αντιλήφθηκε τηλεοπτικό ρεπορτάζ για την εξαφάνιση της 16χρονης, που προβαλλόταν σε τηλεόραση του καταστήματος, απέστρεψε αμέσως το βλέμμα της και αποχώρησε βιαστικά. Όπως δήλωσε ο ιδιοκτήτης, εκείνη τη στιγμή συνειδητοποίησε την έντονη ομοιότητα του κοριτσιού με τη Λόρα και άμεσα ενημέρωσε την αστυνομία.

Το κορίτσι έχει καταγραφεί από τις κάμερες ασφαλείας του καταστήματος και το σχετικό υλικό έχει παραδοθεί στην Αστυνομία που το εξετάζει με κάθε λεπτομέρεια. Σύμφωνα με τη μαρτυρία, το κορίτσι έμοιαζε ιδιαίτερα ταραγμένο, χρησιμοποιούσε συνεχώς το κινητό της τηλέφωνο, πιθανόν για ανταλλαγή γραπτών μηνυμάτων, ενώ έδωσε την παραγγελία της στα αγγλικά.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο ιδιοκτήτης του καφέ η πληρωμή πραγματοποιήθηκε με κάρτα ξένης τράπεζας. Όταν έφυγε δεύτερη φορά, ο ιδιοκτήτης την ακολούθησε διακριτικά και την είδε να μπαίνει σε ένα λεωφορείο το οποίο είχε κατεύθυνση προς Γλυφάδα.

Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία και το οπτικοακουστικό υλικό, ενώ παραμένει άγνωστο πού βρίσκεται η 16χρονη τις τελευταίες ημέρες.

Την ίδια ώρα οι έρευνες πόρτα – πόρτα συνεχίζονται στην περιοχή του Ζωγράφου, κοντά στις φοιτητικές εστίες και την Πανεπιστημιούπολη. Δεν έχει αποκλειστεί η περίπτωση η 16χρονη να έχει μετακινηθεί σε άλλη περιοχή.