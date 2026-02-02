Δολοφονία 27χρονου στη Νέα Πέραμο: Τον κράτησαν ζωντανό για 6 ημέρες και τον εκτέλεσαν με 9 πισώπλατες σφαίρες και μια χαριστική βολή

Με 10 σφαίρες πισώπλατα εκ των οποίων μια χαριστική βολή στο κεφάλι, δολοφόνησαν χθες Κυριακή 01.02.2026 τον 27χρονο που βρεθηκε στη Νέα Πέραμο, γεγονός που σημαίνει ότι τον κρατούσαν δέσμιο κάπου οι απαγωγείς πριν πάρουν την απόφαση να τον εκτελέσουν και στη συνέχεια να τον κάψουν για να εξαφανίσουν κάθε ίχνος που θα μπορούσε να τους προδώσει.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του newsit.gr, η ιατροδικαστική έκθεση που βρίσκεται σε εξέλιξη, σε πρώτη φάση εδειξε τα εξής: Οι απαγωγείς που κρατούσαν 6 ημερες τον νεαρό, λένε οι εκτιμήσεις των αρχών, ότι προσπαθούσαν να πάρουν κάτι από αυτόν. Και όταν το θύμα αντέδρασε και δεν τους έδωσε τελικά αυτό που του ζητούσαν, αποφάσισαν να τον σβήσουν με το πιο άγριο τρόπο από το χάρτη.

Ειδικότερα, όπως έδειξε ιατροδικαστική, οι δράστες, πυροβόλησαν πισώπλατα το νεαρό με 10 σφαίρες. Στο σώμα του ιατροδικαστές εντόπισαν 10 βολίδες. Όλες, ήταν πισώπλατα. Οι εννέα βρέθηκαν στην πλάτη ενώ μία από αυτές στο κεφάλι που σημαίνει ότι όταν εξαπέλυσαν τα πυρά, φρόντισαν να τον τελειώσουν με μια χαριστική βολή στο κεφάλι.

Στη συνέχεια επιχείρησαν να του βάλουν φωτιά και να τον κάψουν για να εξαφανίσουν κάθε ίχνος που θα μπορούσε να δώσει στο «πιάτο» των αρχών την ταυτότητα τους καθώς βρέθηκαν εγκαύματα στα χέρια, τα πόδια, στο λαιμό αλλά και στο δεξί του αυτί.

Η αρπαγή και το βίντεο ντοκουμέντο

Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται το μεσημέρι της Κυριακής (1.2.26), όταν ένας κάτοικος εντόπισε τη σορό του άτυχου άνδρα σε ρέμα στη Νέα Πέραμο. Όπως έγινε γνωστό, ο άνδρας είχε πέσει θύμα ανθρωποκτονίας, καθώς λίγες ημέρες νωρίτερα άγνωστοι τον είχαν απαγάγει έξω από το σπίτι της συντρόφου του στην Ελευσίνα.

Η σύντροφός του κατέθεσε στην αστυνομία ότι, σύμφωνα με το υλικό από κάμερα ασφαλείας, 4 ένοπλα άτομα τον ανάγκασαν να μπει σε αυτοκίνητο. Από την έρευνα διαπιστώθηκε επίσης ότι οι πινακίδες του οχήματος είχαν κλαπεί από τη Θεσσαλονίκη.

Ο 27χρονος επιχειρηματίας δεν είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές και φαίνεται πως είχε καλή οικονομική κατάσταση, κάτι που δεν στηρίζει το σενάριο οφειλών. Ωστόσο, οι αρχές δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να υπήρχαν οικονομικά κίνητρα, προσωπικές διαφορές ή άλλου είδους συναλλαγές με τα άτομα που εμπλέκονται στη δολοφονία.

Όπως φαίνεται στο βίντεο ντοκουμέντο λίγο πριν την αρπαγή του 27χρονου, που εξασφάλισε αποκλειστικά το newsit.gr, ο άνδρας φαίνεται να προχωρά σχετικά ήρεμος στο πεζοδρόμιο, φορώντας μια φόρμα και ένα μπλε φούτερ με κουκούλα. Έχει το κινητό στα χέρια, ενώ δεν είναι σαφές αν μιλά ή όχι στο τηλέφωνο.

Σε αυτό το σημείο που δεν έχει καταγραφεί στο συγκεκριμένο βίντεο φαίνεται ένα αυτοκίνητο, που είχε κλαπεί από τη Θεσσαλονίκη, να σταματά και τέσσερις άνδρες να τον βάζουν μέσα με τη βία.