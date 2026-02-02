Συμβαίνει τώρα:
Νέα Πέραμος: Βίντεο πριν και μετά την αρπαγή του 27χρονου που βρέθηκε νεκρός σε ρέμα

Από την αυτοψία στο σημείο όπου εντοπίστηκε η σορός διαπιστώθηκε ότι το θύμα έφερε πολλαπλά τραύματα από πυροβόλο όπλο, ενώ βρέθηκαν δύο κάλυκες διαμετρήματος 9 χιλιοστών
Ο 27χρονος πριν απαχθεί
Βασίλης Σακουλέβας

Μυστήριο συνεχίζει να καλύπτει τη δολοφονία του 27χρονου, η σορός του οποίου βρέθηκε σε προχωρημένη σήψη σε ρέμα στην περιοχή της Νέα Περάμου.

Όλα άρχισαν να αποκαλύπτονται το μεσημέρι της Κυριακής (1.2.26) όταν κάτοικος της περιοχής εντόπισε σε ρέμα στη Νέα Πέραμο τη σορό του άτυχου άνδρα. Όπως έγινε γνωστό, πρόκειται για άνδρα που έπεσε θύμα δολοφονίας και είχε απαχθεί λίγες μέρες νωρίτερα έξω από το σπίτι της συντρόφου στην Ελευσίνα.

Η γυναίκα κατήγγειλε στην αστυνομία πως όπως είδε από την κάμερα ασφαλείας τέσσερα άτομα τον εξανάγκασαν να επιβιβαστεί σε ένα αυτοκίνητο. Μάλιστα, από τον έλεγχο προέκυψε ότι οι πινακίδες του οχήματος ήταν κλεμμένες από τη Θεσσαλονίκη. 

Το newsit.gr παρουσιάζει βίντεο με τις στιγμές πριν από την αρπαγή του άτυχου 27χρονου. 

Ο άνδρας φαίνεται να προχωρά σχετικά ήρεμος στο πεζοδρόμιο, φορώντας μια φόρμα και ένα μπλε φούτερ με κουκούλα. Έχει το κινητό στα χέρια, ενώ δεν είναι σαφές αν μιλά ή όχι στο κινητό.

Σε αυτό το σημείο που δεν έχει καταγραφεί στο συγκεκριμένο βίντεο φαίνεται ένα αυτοκίνητο να σταματά και τέσσερις άνδρες να τον βάζουν με τη βία μέσα σε αυτό. Όπως διαπιστώθηκε το αυτοκίνητο ήταν κλεμμένο από τη Θεσσαλονίκη.

Σε ακόμα ένα νέο βίντεο, που παρουσιάζει το newsit.gr, φαίνεται το αυτοκίνητο, αφού έχει απαγάγει τον άνδρα, να απομακρύνεται με ταχύτητα από το σημείο στην Ελευσίνα.

Οι αξιωματικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος που έχουν αναλάβει την υπόθεση εκτιμούν ότι οι δράστες οδήγησαν κατευθείαν το θύμα στο σημείο που βρέθηκε το πτώμα, όπου τον πυροβόλησαν και τον σκότωσαν.

Από την αυτοψία στο σημείο όπου εντοπίστηκε η σορός διαπιστώθηκε ότι το θύμα έφερε πολλαπλά τραύματα από πυροβόλο όπλο, ενώ βρέθηκαν δύο κάλυκες διαμετρήματος 9 χιλιοστών. Παράλληλα, εντοπίστηκαν ίχνη που παραπέμπουν σε απόπειρα καύσης του σώματος, χωρίς οι δράστες να ολοκληρώσουν την ενέργεια.

Οι αστυνομικοί στρέφουν πλέον την προσοχή τους σε πιθανές προσωπικές ή οικονομικές διαφορές, ερευνώντας το επαγγελματικό και κοινωνικό του περιβάλλον. Ο 27χρονος διατηρούσε εταιρεία διαχείρισης προσωπικού, ενώ εξετάζονται πληροφορίες που ενδέχεται να τον συνδέουν με πρόσωπα που σχετίζονται με παλαιότερη υπόθεση δολοφονίας επιχειρηματία στη Μάνδρα.

