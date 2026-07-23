Δολοφονία Σταύρου Γεωργίου: Άγνωστο αν το θύμα πρόλαβε να αμυνθεί – Ο Αιγύπτιος δράστης πήγε στο νοσοκομείο μετά το έγκλημα

Τα κομμάτια του παζλ για τη στυγερή δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου, προσπαθούν να ενώσουν οι αρχές. Αν και οι αστυνομικοί κατάφεραν να βρουν και να συλλάβουν τον 28χρονο καθ’ ομολογίαν δράστη, το βράδυ της Τετάρτης (22.07.2026), ακόμη δεν έχει γίνει γνωστό το κίνητρό του ούτε το πού βρίσκονται προσωπικά αντικείμενα του ποινικολόγου.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνστανία Δημογλίδου, μίλησε στο Ertnews για τη φρικτή δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου. Υπενθυμίζεται πως ο ποινικολόγος βρέθηκε νεκρός, γυμνός και μέσα σε λίμνη αίματος από τις 16χρονες δίδυμες κόρες του, στο γραφείο του. Οι αρχές ξεκίνησαν αμέσως να εξετάζουν βίντεο από κάμερες ασφαλείας και πήραν δαχτυλικά αποτυπώματα από τον τόπο της δολοφονίας για να εντοπίσουν τον δράστη. Λίγες ώρες μετά ταυτοποίησαν τον σεσημασμένο Αιγύπτιο με αποτέλεσμα να εξαπολυθεί ανθρωποκυνηγητό για την σύλληψή του.

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Σύμφωνα με την εκπρόσωπο της ΕΛΑΣ, ακόμα παραμένει άγνωστο τόσο το κίνητρο της δολοφονίας όσο και το αν το θύμα πρόλαβε να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις ενώ ο δράστης είχε τραύματα στο χέρι. Για αυτόν τον λόγο μάλιστα, ζήτησε ιατρική βοήθεια από νοσοκομείο, λίγο μετά το έγκλημα.

Δείτε βίντεο ντοκουμέντο με τις τελευταίες στιγμές του ποινικολόγου:

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Παραμένει επίσης άγνωστο αν τα συγκεκριμένα τραύματα προκλήθηκαν από τα σφοδρά χτυπήματα στο θύμα ή από τις προσπάθειες του ποινικολόγου να γλιτώσει από τα χέρια του δράστη.

Οι αρχές ρίχνουν ιδιαίτερη προσοχή και στα προσωπικά αντικείμενα του θύματος που λείπουν από το γραφείο του. Κατά την έρευνα των αρχών αποκαλύφθηκε πως εξαφανίστηκαν τόσο το κινητό και το λάπτοπ του, όσο έγγραφα της δουλειάς του και το πορτοφόλι του.

Ο δράστης επιμένει πως δεν πήρε τίποτα μαζί του μετά τη δολοφονία.

Σύμφωνα και πάλι με την Κωνστανία Δημογλίδου, οι αρχές έπιασαν στον «ύπνο» τον Αιγύπτιο καθώς δεν περίμενε πως η εξιχνίαση του εγκλήματος θα έρθει τόσο γρήγορα. Αποκάλυψε μάλιστα πως στην αρχή ο νεαρός δεν συνεργαζόταν με τις αρχές αλλά όταν αντιλήφθηκε πως η υπόθεση «έδεσε» ξεκίνησε να περιγράφει καρέ – καρέ τις τελευταίες στιγμές του ποινικολόγου.

Υπενθυμίζεται πως ο 28χρονος ήταν γνωστός στις αρχές. Πέρα από το ένταλμα σύλληψης που είχε εκδοθεί σε βάρος του για ασέλγεια σε ανήλικη, είχε απασχολήσει την ΕΛΑΣ για παράνομη είσοδο στη χώρα.

Όσον αφορά το χρονικό, ο Σταύρος Γεωργίου βρέθηκε νεκρός, γυμνός και σε εμβρυακή στάση, μέσα σε λίμνη αίματος, στο γραφείο του, το βράδυ της Δευτέρας. Τη σορό του βρήκαν οι 16χρονες δίδυμες κόρες του που τον αναζητούσαν επί ώρες.

Ο θυρωρός της πολυκατοικίας που ήταν από τους πρώτους που είδαν το απότροπαιο θέαμα, περιέγραψε στο newsit.gr πως οι κόρες του χτυπούσαν με δύναμη την πόρτα του γραφείου, ουρλιάζοντας «μπαμπά άνοιξέ μας την πόρτα».