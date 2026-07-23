Ελλάδα

Φωτιά στα Οινόφυτα – Στη μάχη 4 εναέρια μέσα

Η φωτιά στα Οινόφυτα καίει σε αγροτοδασική έκταση και καταβάλλονται προσπάθειες προκειμένου να μην πάρει έκταση
Φωτιά
Φωτογραφία αρχείου / (EUROKINISSI)
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Μεγάλη είναι η κινητοποίηση της πυροσβεστικής στα Οινόφυτα μετά από φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή το μεσημέρι της Πέμπτης (23.07.2026).

Η φωτιά στα Οινόφυτα καίει σε αγροτοδασική έκταση και καταβάλλονται προσπάθειες προκειμένου να μην πάρει έκταση.

Στο σημείο επιχειρούν 33 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα, ενώ από αέρος ρίψεις νερού πραγματοποιούν 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

 

Όπως σημειώνεται από την Πυροσβεστική, η περιοχή σήμερα βρίσκεται σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιας (κατηγορία 4) ενώ για την διερεύνηση των αιτιών της έχει ενεργοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ευβοίας .

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