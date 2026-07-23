Προσήχθη για αλλοίωση αποτελεσμάτων ο ιατροδικαστής Χανίων – Στο τμήμα δικηγόρος και ακόμη 3 άτομα

Σοκ έχει προκαλέσει στα Χανιά η προσαγωγή ιατροδικαστή της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Κρήτης, έπειτα από πολύμηνη έρευνα της Ασφάλειας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η προσαγωγή έγινε το πρωί της Πέμπτης 23.07.2026, ενώ για την ίδια υπόθεση προσήχθη και γνωστός δικηγόρος από τα Χανιά, ο οποίος φέρεται να είχε αναλάβει ποινικές υποθέσεις στις οποίες χρησιμοποιήθηκαν παραποιημένα αποτελέσματα ιατρικών εξετάσεων.

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Οι εξετάσεις αυτές αφορούσαν κατηγορούμενους και όχι νεκρούς, σύμφωνα με το zarpanews.gr.

Μεταξύ των προσαχθέντων είναι και υπάλληλος της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Κρήτης, που εργαζόταν σε εργαστηριακό πόστο και φέρεται, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, να συμμετείχε στην αλλοίωση των αποτελεσμάτων.

Η έρευνα, η οποία χαρακτηρίζεται από αρμόδιες πηγές ιδιαίτερα σοβαρή, έχει ανατεθεί στην Ασφάλεια Χανίων και επικεντρώνεται στην εξέταση φακέλων που αφορούν υποθέσεις ναρκωτικών. Στο μικροσκόπιο των αρμόδιων υπηρεσιών βρίσκεται το ενδεχόμενο να είχαν αλλοιωθεί ή επηρεαστεί αποτελέσματα που περιλαμβάνονταν σε συγκεκριμένες δικογραφίες, αναφέρει το neakriti.gr.

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Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές μέχρι στιγμής, ο προσαχθείς δικηγόρος είχε αναλάβει στο παρελθόν σειρά υποθέσεων κατηγορουμένων οι οποίοι αντιμετώπιζαν προβλήματα εξάρτησης. Το συγκεκριμένο στοιχείο εξετάζεται σε συνδυασμό με το υπόλοιπο υλικό που έχουν συγκεντρώσει οι Αρχές.

Τουλάχιστον τρεις από τους προσαχθέντες εξακολουθούν να εξετάζονται στα γραφεία της Ασφάλειας, στο πλαίσιο της προανάκρισης. Οι αστυνομικοί επιχειρούν να διαπιστώσουν εάν υπήρξαν παράνομες παρεμβάσεις στη διαδικασία έκδοσης ή καταγραφής των αποτελεσμάτων και ποια πρόσωπα ενδέχεται να εμπλέκονται.

Η διαδικασία παραμένει σε πλήρη εξέλιξη και τα δεδομένα ενδέχεται να μεταβληθούν ανάλογα με τα ευρήματα και τις καταθέσεις που θα συγκεντρωθούν, ενώ για κάποιους από τους εμπλεκομένους αναμένεται να εκδοθούν εντάλματα σύλληψης.