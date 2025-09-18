Δολοφονία Στίβεν Κουκ: Στις 21 Οκτωβρίου η δίκη – Το email που αναστάτωσε την υπόθεση και ο 38χρονος εμπλεκόμενος

Θα μπορούσε να είναι σενάριο ταινίας, όμως είναι μία θλιβερή πραγματικότητα. Ο λόγος για τη δολοφονία του Στίβεν Κουκ στα Μάλια της Κρήτης με τον δράστη να μην έχει τιμωρηθεί ακόμη, παρότι έχουν περάσει κοντά 20 χρόνια.

Πάνω σε αυτό, η υπόθεση δολοφονίας παίρνει μία νέα τροπή, με πολλά ερωτήματα να παραμένουν αναπάντητα καθώς η Ελληνική Δικαιοσύνη καλεί σε δίκη, στις 21 Οκτωβρίου έναν 38χρονο Βρετανό με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας σε βάρος του άτυχου νεαρού Στίβεν Κουκ στα Μάλια.

Ο 38χρονος παραπέμπεται σε δίκη στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου και είναι μία εξέλιξη, σύμφωνα με το Cretalive.gr, που αιφνιδίασε τους πάντες στην Βρετανία, από την οικογένεια του Steven μέχρι και τους αστυνομικούς που είχαν χειριστεί τις πολυετείς έρευνες για τη λύση του μυστηρίου.

Ο ίδιος τον κατηγορούμενος, ισχυρίζεται ότι δεν βρισκόταν στην Κρήτη την περίοδο της εξαφάνισης του Στίβεν, ενώ κάνει λόγο για μεθοδευμένη καταγγελία σε βάρος του.

Η πρώην σύζυγος και τα email

Όλα ξεκίνησαν όταν η πρώην σύζυγος του 38χρονου με την οποία βρίσκονται σε σφοδρή αντιδικία για την επιμέλεια των παιδιών, απέστειλε e-mail στις Αρχές. Η αποστολέας ισχυρίζεται ότι κατά τη διάρκεια της σχέσης τους και ενώ αυτός βρισκόταν υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών, της έκανε κάποιες αποκαλύψεις για διάφορα πράγματα, ένα από τα οποία αφορούσε, σύμφωνα με τα όσα πιστεύει, την υπόθεση της εξαφάνισης του Στίβεν Κουκ, στα Μάλια το 2005.

Όπως αναφέρει η γυναίκα, της είπε ότι ο ίδιος βρισκόταν στα Μάλια το 2005 και εργαζόταν σε μπαρ, ενώ έκανε και τον «κράχτη» για την πώληση εισιτηρίων σε τουριστικό πλοιάριο. Κάποια στιγμή το 2017, ενώ ετοίμαζε δείπνο, εκείνος επέστρεψε στο σπίτι και ενώ ήταν υπό την επίδραση ναρκωτικών ουσιών, της είπε ότι υπήρξε καυγάς με ένα αγόρι, το οποίο πιστεύει ότι ήταν ο Στίβεν Κουκ αλλά δεν είναι σίγουρη αν ο καυγάς ήταν με τον ίδιο ή ήταν αυτόπτης μάρτυρας. Το αγόρι ήταν μεθυσμένο, δέχθηκε μία γροθιά στο πλάι του κεφαλιού και πέθανε στην αγκαλιά του». Η ίδια περιγράφει ακόμα ότι ο 38χρονος «είχε ξεσπάσει σε κλάματα, λέγοντας της ότι η σορός ήταν σε ένα πηγάδι».

Στις 17 Φεβρουαρίου του 2017 μεταδόθηκε για πρώτη φορά στα βρετανικά μέσα ενημέρωσης η είδηση πως βρέθηκε η σορός του Στίβεν Κουκ στο πηγάδι των Μαλίων. Η πρώην σύζυγος καταθέτει ότι την ημέρα εκείνη εκείνος «απείλησε με αυτοκτονία και αξιολογήθηκε από ψυχιατρική νοσοκόμα με την αστυνομία να είναι παρούσα».

Η μάρτυρας ακόμα επικαλείται τις ιδιόχειρες σημειώσεις ενός ημερολογίου αλλά και ένα ασημένιο βραχιόλι, το οποίο έφερε στο τέλος δύο μπάλες, και το οποίο φέρεται «να ανήκε στο αγόρι των Μαλίων».

Όλα αυτά τα στοιχεία θα ερευνηθούν και θα αξιολογηθούν από τις Αρχές.

Το σκεπτικό της παραπομπής

Η εισαγγελέας που εισηγήθηκε την παραπομπή του 38χρονου σε δίκη έκρινε ότι «μπορεί η μάρτυρας να βρίσκεται σε αντιδικία με τον πρώην σύζυγο της, αυτό ωστόσο δεν την καθιστά άνευ άλλου τινός αναξιόπιστη μάρτυρα. «Συμβαίνει πρώην σύζυγοι να αποκαλύπτουν μυστικά που ο ένας είχε εμπιστευτεί στον άλλον στο παρελθόν, ούτε είναι σπάνιο φαινόμενο κάποιος να προβεί σε συνταρακτικές αποκαλύψεις για τον εαυτό και τη ζωή του, όντας υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών» υποστηρίζει. «Επέλεξε να αποκαλύψει για πρώτη φορά τον Ιούλιο του 2024 όσα γνώριζε ήδη από το 2017. Η έγγαμη σχέση είχε λήξει ήδη από το 2019 οπότε και τον έδιωξε από το σπίτι και έκτοτε βρίσκονται σε δικαστική διαμάχη για την επιμέλεια των παιδιών».

Θεωρεί ακόμα «απίθανο η γυναίκα να εμπνεύστηκε και να κατασκεύασε ένα φανταστικό σενάριο εμπλοκής του πρώην συζύγου της στην παλιά υπόθεση ανθρωποκτονίας του Στίβεν Κουκ που ήδη εκκρεμούσε στις ελληνικές αρχές από το 2006 και η οποία είχε τεθεί στο αρχείο αγνώστων δραστών προκειμένου να το επικαλεστεί στην μεταξύ τους αντιδικία». Και συμπληρώνει: «Η επιμονή της να καταγγείλει όσα γνώριζε τόσο στις βρετανικές όσο και στις ελληνικές αρχές, που κατά τεκμήριο θα μπορούσαν να τα επαληθεύσουν ή να τα διαψεύσουν, υποδηλώνει αποφασιστικότητα στη λήψη της απόφασης της να αποκαλύψει την αλήθεια, την οποία για μεγάλο χρονικό διάστημα, έκρυβε, προδήλως από φόβο μήπως ο κατηγορούμενος πραγματοποιήσει την απειλή του ότι δεν θα ξαναδεί τα παιδιά της».

Πολλοί είναι εκείνοι που δυσκολεύονται να πιστέψουν ότι η υπόθεση έφτασε μέχρι το ακροατήριο με μοναδικό στοιχείο την κατάθεση, επί της ουσίας, της πρώην συζύγου. Πλέον το ενδιαφέρον στρέφεται στη δίκη και στο κατά πόσο ο 38χρονος θα βρεθεί στο εδώλιο για να δικαστεί, δεδομένου ότι αρνείται τα πάντα, ακόμα και την παρουσία του στην Κρήτη.

Ζητούμενο για την οικογένεια του Στίβεν είναι να βρεθούν στοιχεία ή μαρτυρίες που να βοηθήσουν στη διαλεύκανση της υπόθεσης, που για πολλά χρόνια έμεινε «παγωμένη».