Δολοφονία στο Αγρίνιο: Την Τρίτη η κηδεία του 50χρονου – Την Τετάρτη απολογείται ο 44χρονος δράστης

Σε κλίμα βαθιάς θλίψης και πένθους συγγενείς και φίλοι θα αποχαιρετήσουν αύριο (20/1/2026) στην κηδεία του τον 50χρονο Κώστα Αλεξανδρή, πρόεδρο Λιθοβουνίου Αιτωλοακαρνανίας που έπεσε θύμα δολοφονίας το Σάββατο, από τον 44χρονο πρώην φίλο του στο Αγρίνιο.

Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες, η κηδεία του 50χρονου που δολοφονήθηκε θα τελεστεί αύριο στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Λιθοβουνίου στο Αγρίνιο, στις 12:30 το μεσημέρι, όπου παρευρισκόμενοι θα πουν το τελευταίο αντίο στον άτυχο άνδρα. Η σορός θα βρίσκεται στον ναό από τις 11:30 π.μ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την ίδια ώρα, όπως αναφέρουν πληροφορίες του Tempo24.News, ο γιος του θύματος φιλοξενείται σε περιοχή της Πάτρας.

Από την άλλη ο 44χρονος δράστης θα απολογηθεί την Τετάρτη (21/1/2026) για την δολοφονία του παιδικού φίλου του. Εκείνος είχε οδηγηθεί στα δικαστήρια του Μεσολογγίου την Κυριακή (18/1/2026), υπό δρακόντεια μέτρα, όπου και πήρε προθεσμία για απολογία για την Τετάρτη.

Ο 44χρονος υπενθυμίζεται ότι έχει ομολογήσει την πράξη του ενώ υποστήριξε ότι τον σκότωσε γιατί «αν δεν το έκανα εγώ, θα το έκανε εκείνος».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το χρονικό του φονικού στο Αγρίνιο

Όπως προκύπτει από τις πληροφορίες, τις πρωινές ώρες του Σαββάτου ο 50χρονος βρισκόταν σε καφενείο της περιοχής, όταν αντιλήφθηκε το αυτοκίνητο του δράστη να περνάει από το σημείο με κατεύθυνση προς τον Άγιο Ανδρέα.

Ακολούθησε έντονη λογομαχία και στη συνέχεια φέρεται να επιβιβάστηκε στο όχημά του και να τον ακολούθησε, χωρίς ωστόσο να έχει αποσαφηνιστεί μέχρι στιγμής τι μεσολάβησε μέχρι το μοιραίο περιστατικό.

Μόλις το αυτοκίνητο του 50χρονου σταμάτησε εκεί που βρισκόταν ο 44χρονος, εκείνος του έριξε μια φορά από μπροστά πυροβολώντας στο παρμπρίζ και ενώ το όχημα του θύματος έφυγε από την πορεία του, στη συνέχεια ο 44χρονος έριξε δύο φορές από πίσω.

Ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας, πατέρας ενός παιδιού, Κώστας Αλεξανδρής, δέχθηκε τους θανατηφόρους πυροβολισμούς στο οδικό τμήμα μεταξύ Λιθοβουνίου και Μεσάριστας. Το αυτοκίνητό του συνέχισε την πορεία του ανεξέλεγκτο για περίπου 70 μέτρα, προτού εκτραπεί από τον δρόμο και καταλήξει σε παρακείμενο χωράφι.

Μάλιστα η ρήξη στη σχέση τους φαίνεται ότι έγινε για τα μάτια μια γυναίκας αλλά και από προσωπικά ζητήματα, αφού φαίνεται ότι οι δύο τους είχαν και οικονομικές διαφορές.

Οι κάτοικοι του χωριού Λιθοβούνι μιλούν με τα καλύτερα λόγια για τον 50χρονο πρόεδρο της κοινότητας, καθώς όπως λένε ήταν ένας άνθρωπος που βοηθούσε το χωριό αλλά φρόντιζε και τη μητέρα και τον αδελφό του, που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας.

Την ίδια ώρα, στο χωριό του δράστη στα Μεσάριστα οι συγγενείς του 44χρονου παραμένουν κλεισμένοι μέσα στα σπίτια τους επειδή στην περιοχή υπάρχει ο φόβος για «βεντέτα».