Αγρίνιο: Στα δικαστήρια του Μεσολογγίου μεταφέρθηκε ο 44χρονος δράστης της δολοφονίας του 50χρονου

Στα δικαστήρια Μεσολογγίου μεταφέρθηκε σήμερα το μεσημέρι (18/1/2026) ο 44χρονος δράστης που δολοφόνησε τον 50χρονο πρώην φίλο του και πρόεδρο της κοινότητας Λιθοβουνίου στο Αγρίνιο Αιτωλοακαρνανίας. Ο δράστης ομολόγησε χθες την δολοφονία και αναμένει να του απαγγελθούν κατηγορίες και στη συνέχεια να πάρει προθεσμία για να απολογηθεί.

Η ερωτική αντιζηλία, οι εντάσεις και οι απειλές τον τελευταίο χρόνο είναι οι λόγοι που φαίνεται να οδήγησαν τον 44χρονο στην δολοφονία του αδελφικού του φίλου στο Αγρίνιο το πρωί του Σαββάτου.

Ο 44χρονος έφτασε στα δικαστήρια του Μεσολογγίου υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας και μπήκε πολύ γρήγορα μέσα στο κτήριο.

Οι κάτοικοι των χωριών Λιθοβούνι και Μεσάριστα της Αιτωλοακαρνανίας παραμένουν σοκαρισμένοι καθώς υποστηρίζουν πως οι δύο άνδρες μεγάλωσαν μαζί και έκαναν παρέα από την εφηβική τους ηλικία. Οι αστυνομικές δυνάμεις μάλιστα παραμένουν στο χωριό καθώς υπάρχει φόβος ότι μπορεί να ξεκινήσει κάποια «βεντέτα».

Το χρονικό του φονικού

Όσον αφορά την δολοφονία και πώς ο 44χρονος κατάφερε να απομονώσει τον 50χρονο και να τον σκοτώσει υπάρχουν δύο εκδοχές.

Η πρώτη λέει ότι οι δύο άνδρες είχαν κλείσει κάποιο ραντεβού ενώ η δεύτερη αναφέρει ότι ο 50χρονος κοινοτάρχης όταν είδε τον δράστη να περνάει με το αυτοκίνητό του έξω από το καφενείο, τον ακολούθησε.

Όπως και να έχει, ο 44χρονος που εκτέλεσε τον παιδικό του φίλο φαίνεται να του έστησε ενέδρα σε μία στροφή στον επαρχιακό δρόμο που οδηγεί από το Λιθοβούνι στα Μεσάριστα.

Στην προανακριτική του κατάθεση ο 44χρονος εκτελεστής φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι φοβήθηκε και ότι «αν δεν το έκανα εγώ, θα το έκανε εκείνος». Ωστόσο, οι εξηγήσεις που άρχισε να δίνει στους αστυνομικούς ήταν μπερδεμένες γεγονός που τους κάνει να μην πιστεύουν ακριβώς όλα όσα τους είπε.