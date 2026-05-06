Δολοφονία στο Ηράκλειο: Μετανιωμένος δηλώνει ο 54χρονος δράστης – «Εύχομαι να με συγχωρήσει κάποια στιγμή ο Θεός»

Συντετριμμένος και μετανιωμένος, δηλώνει ο 54χρονος για τη δολοφονία του 21χρονου Νικήτα Γεμιστού το απόγευμα της Τρίτης (05/05/2026) στην περιοχή της Αμμουδάρας στο Ηράκλειο.

Ο συνήγορος υπεράσπισης του 54χρονου καθ’ ομολογίαν δράστη, Γιώργος Κοκοσάλης. ανέφερε πως έδρασε εν βρασμώ ψυχής, κάνοντας λόγο και για ψυχιατρικής φύσεως ζητήματα που οδήγησαν στη δολοφονία του 21χρονου στο Ηράκλειο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αφού καταδίκασε την πράξη του, πρόσθεσε πως ο 54χρονος, δεν ξεπέρασε ποτέ τον θάνατο του 17χρονου γιου του Γιώργου, σε τροχαίο δυστύχημα στην παραλιακή Ηρακλείου πριν από τρία χρόνια, όταν ήταν συνοδηγός στο αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 21χρονος Νικήτας.

«Διανύουμε πράγματι μια τραγωδία, είτε από τη μία είτε από την άλλη πλευρά. Αυτή τη στιγμή η σκέψη μας είναι στην οικογένεια του αείμνηστου Νικήστρατου που δοκιμάζεται αναίτια. Φυσικά είναι πολλαπλώς κατακριτέα η πράξη του εντολέως μου, είναι καταδικαστέα.

Εγώ θα κάνω μια έκκληση για κοινωνική ειρήνη και ηρεμία. Ο χρόνος δεν γυρνάει πίσω . Δε θα ήθελα επουδενί ούτε να ηρωποιηθεί η μία πλευρά, ούτε όμως να καταδικαστεί εκ του προοιμίου και η άλλη. Είναι σύνθετο το φαινόμενο, είναι μια κλασσική μορφή θα έλεγα εγώ χρονίζουσας συνθήκης βρασμού ψυχικής ορμής. Δεν κατόρθωσε ποτέ να ξεπεράσει τον αδόκητο θάνατο του παιδιού του. Μαζί με το παιδί του, πέθανε και ο ίδιος. Σας το λέω από την προσωπική εμπειρία που είχα με τον Κώστα όλα αυτά τα χρόνια».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Γιώργος Κοκοσάλης άφησε να εννοηθεί ότι πριν το χθεσινό έγκλημα, υπήρξε περιστατικό που πυροδότησε εκ νέου το κλίμα ανάμεσα στις δύο πλευρές και οδήγησε τον 54χρονο στην αποτρόπαια πράξη.

Περισσότερα όμως, σύμφωνα με τον κ. Κοκοσάλη, θα πει ο 54χρονος στην ανακρίτρια. «Το σίγουρο είναι ότι δεν κυκλοφορούσε κουμπουροφόρος με σκοπό να κάνει ζημιά. Και δυστυχώς, κακώς έγινε αυτό το οποίο συνέβη».

«Έχω την εντύπωση ότι ούτε ο ίδιος γνώριζε τι έκανε», ανέφερε ο κ. Κοκοσάλης, προσθέτοντας πως ο 54χρονος, είπε στους αστυνομικούς της Ασφάλειας Ηρακλείου ότι είναι συντετριμμένος και μετανιωμένος, ενώ ευχήθηκε να τον συγχωρήσει κάποια στιγμή ο Θεός για την πράξη του.

Ο κ. Κοκοσάλης παραδέχθηκε ότι και στο παρελθόν ο 54χρονος είχε προσπαθήσει να βλάψει τον 21χρονο. «Είναι άβυσσος η ψυχή του ανθρώπου.

Πολλές φορές το μυαλό κλειδώνει. Ανθρώπινες είναι δυστυχώς αυτές οι συμπεριφορές. Κατακριτέες, επαναλαμβάνω, προς Θεού επουδενί δεν ηρωοποιούμε τέτοιες συμπεριφορές και δε θέλουμε να υπάρχουν μιμητές».

«Θέλουμε να κλείσει εδώ αυτός ο κύκλος αίματος. Έχουμε να κάνουμε με σπουδαίες, σοβαρές, πλουραλιστικές και έντονα κοινωνικά διεισδυτικές οικογένειες καταγόμενες αμφότερες από τον Μυλοπόταμο. Θέλω κοινωνική ηρεμία», πρόσθεσε ο κ. Κοκοσάλης.