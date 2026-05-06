Φωτιά στην Πάτρα σε εργοστάσιο στη βιομηχανική περιοχή

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης (06.05.2026) σε χώρο εργοστασίου στην βιομηχανική περιοχή της Πάτρας.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά στην Πάτρα και στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης με 38 πυροσβέστες και εννέα οχήματα, ενώ στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχει και ένα ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Λόγω της φωτιάς, τα δρομολόγια του Προαστιακού στη Νέα Ζωή, θα έχουν διακοπή μίας ώρας.