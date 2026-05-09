Δολοφονία στο Ηράκλειο: Σε ειδικά κελιά στον Κορυδαλλό για λόγους ασφαλείας ο 54χρονος και η σύζυγός του – Η στιγμή της μεταγωγής από το λιμάνι του Πειραιά

Στις φυλακές Κορυδαλλού κρατούνται από το πρωί του Σαββάτου (9.5.26) ο 54χρονος δράστης και η 56χρονη σύζυγός του για τη δολοφονία του 21χρονου Νικήτα Γεμιστού στην Αμμουδάρα Ηρακλείου την περασμένη Τρίτη (5.5.26).

Ο 54χρονος και η σύζυγός του, που προφυλακίστηκαν για τη δολοφονία του 21χρονου, μεταφέρθηκαν μέσω Χανίων και υπό άκρα μυστικότητα στον Πειραιά.

Η μεταγωγή τους έγινε με το πλοίο «Κίσσαμος» και ο δολοφόνος και η σύζυγός του έφτασαν τα ξημερώματα του Σαββάτου στο λιμάνι του Πειραιά.

Στη συνέχεια, υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας μεταφέρθηκαν με βανάκι της Αστυνομίας στις φυλακές του Κορυδαλλού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 54χρονος και η σύζυγός του θα κρατηθούν προσωρινά σε διαφορετικά ειδικά κελιά για λόγους ασφαλείας, καθώς υπάρχει φόβος ότι μπορεί να πέσει θύμα επίθεσης από συγκρατούμενούς τους.

Η σύζυγός του αντιμετωπίζει κατηγορίες για συνέργεια στην υπόθεση και επίσης κρατείται στον Κορυδαλλό.

Υπενθυμίζεται ότι χθες Παρασκευή, έγιναν γνωστά τα πρώτα στοιχεία της ιατροδικαστικής εξέτασης στη σορό του 21χρονου που έδειξαν πως το θύμα δέχθηκε συνολικά 6 σφαίρες, όλες στον κορμό.

Οι πέντε του προκάλεσαν διαμπερή τραύματα ενώ το ένα χτύπημα είναι «τυφλό», καθώς η σφαίρα έμεινε στο σώμα του αδικοχαμένου 21χρονου.

Η ιατροδικαστής εκτιμά ότι η σφαίρα που σκότωσε τον Νικήτα ήταν αυτή που τον χτύπησε πισώπλατα, με πύλη εισόδου στη μασχάλη.

Οι τέσσερις πυροβολισμοί είναι από απόσταση δύο έως τριών μέτρων και άλλοι δύο από μικρότερη απόσταση.