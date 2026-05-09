Ηράκλειο: Υπό δρακόντεια μέτρα η μεταγωγή του 54χρονου στον Κορυδαλλό – Παραμένει αμετανόητος για τη δολοφονία του Νικήτα

Αμετανόητος και κυνικός εμφανίστηκε στην απολογία του ο 54χρονος δράστης της δολοφονίας του 21χρονου Νικήτα στην Αμμουδάρα Ηρακλείου. Αφού πυροβόλησε εξ’ επαφής το θύμα και συνελήφθη, κατέθεσε στις αρχές πως στην περίπτωση που είχε 1.000 σφαίρες, θα τις έριχνε όλες πάνω του.

Για την σοκαριστική δολοφονία στο Ηράκλειο, έχει συλληφθεί ήδη τόσο ο 54χρονος δράστης όσο και η σύζυγός του. Το ζευγάρι αναμένεται να μεταφερθεί σήμερα (09.05.2026) σε πτέρυγα του Κορυδαλλού και με αυξημένα μέτρα προστασίας, υπό τον φόβο επεισοδίων.

Τα πρώτα στοιχεία της ιατροδικαστικής εξέτασης στη σορό του 21χρονου έδειξαν πως το θύμα δέχθηκε συνολικά 6 σφαίρες, όλες στον κορμό.

Οι πέντε του προκάλεσαν διαμπερή τραύματα ενώ το ένα χτύπημα είναι «τυφλό», καθώς η σφαίρα έμεινε στο σώμα του αδικοχαμένου 21χρονου.

Η ιατροδικαστής εκτιμά ότι η σφαίρα που σκότωσε τον Νικήτα ήταν αυτή που τον χτύπησε πισώπλατα, με πύλη εισόδου στη μασχάλη.

Οι τέσσερις πυροβολισμοί είναι από απόσταση δύο έως τριών μέτρων και άλλοι δύο από μικρότερη απόσταση.

Όσα κατέθεσε ο 54χρονος

Μετά τη στυγερή δολοφονία, ο 54χρονος πήγε στο αστυνομικό τμήμα Αμμουδαράς Ηρακλείου, παρέδωσε το όπλο του και ομολόγησε το έγκλημα. Ζήτησε μάλιστα πριν μεταφερθεί στην φυλακή, να περάσει για μία τελευταία φορά από το μνήμα του γιου του. Σύμφωνα με πληροφορίες, το αίτημα απορρίφθηκε.

Όπως κατέθεσε στις αρχές, σύμφωνα με το Ertnews, ο 21χρονος (που ήταν οδηγός του ΙΧ στο οποίο επέβαινε ο γιος του 54χρονου και σκοτώθηκε στο τροχαίο), του έκανε χειρονομία με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο και να του επιτεθεί.

Φέρεται να είπε πως ο Νικήτας προσπάθησε να τον κλωτσήσει και έτσι τον πυροβόλησε 6 φορές, δηλαδή με όλες τις σφαίρες που είχε στο όπλο του.

Τόνισε δε πως στην περίπτωση που είχε 1.000 σφαίρες, θα του «έπαιζε» και τις 1.000 μιας και η ζωή του σταμάτησε την ημέρα που πέθανε ο γιος του.

Υπενθυμίζεται πως το θύμα είχε ζητήσει περιοριστικά μέτρα για τον 54χρονο, καθώς από την ημέρα του τροχαίου δυστυχήματος τον απειλούσε. Έτσι, ο δράστης της δολοφονίας είχε εντολή να μην πλησιάζει το θύμα σε απόσταση 100 μέτρων.

«Εδώ και δυόμιση χρόνια δυστυχώς δεν έβλεπα καμία πρόοδο. Την ήδη επιβεβαρυμένη ψυχική μου κατάσταση επιδείνωσε και το γεγονός ότι ο συγχωρεμένος κυκλοφορούσε ελεύθερος χωρίς καμία τιμωρία, δεν είχε καν ασκηθεί ποινική δίωξη εις βάρος του για οποιοδήποτε αδίκημα και πολλές φορές όταν με συναντούσε στο δρόμο με ειρωνευόταν και με χλεύαζε κάνοντας σπινιές και ελιγμούς, περνώντας έξω από το σπίτι μου και βάζοντας δυνατά μουσική, ενώ τόσο αυτός όσο και η οικογένειά του, αντί να μου εκφράσουν την συμπαράστασή τους με κάποιο – έστω – συμβολικό τρόπο, με είχαν καταγγείλει και ψευδώς ότι τάχα τους πυροβόλησα έξω από το σπίτι τους, πράγμα που δεν ήταν αλήθεια», είπε στην κατάθεσή του.

«Πήρα λοιπόν μαζί μου το περίστροφο (σ.σ. που αυτοβούλως παρέδωσα στην αστυνομία κατά την αυθόρμητη και εκούσια προσέλευσή μου) στο νεκροταφείο, προκειμένου παίξω στον αέρα δύο μπαλωθιές προς τιμήν της μνήμης του παιδιού, όπως συνηθίζεται στα μέρη μας, πλην όμως λόγω του ότι μαζεύτηκε πολύς ξένος κόσμος στο μνημόσυνο – συναπαντήματα πάνω από το μνημείο των παιδιών μας, εντέλει δεν το έπραξα».

Στη συνέχεια περιέγραψε πως ήταν ήδη αναστατωμένος φεύγοντας από το μνημόσυνο: «Εκείνη την στιγμή έχασα την γη κάτω από τα πόδια μου, ένα μαύρο πέπλο σκέπασε το ήδη επιβαρυμένο και αρρωστημένο μυαλό μου, θόλωσα, περιήλθα σε κατάσταση παροξυσμού, παραληρήματος, και πλήρους ψυχικής ταραχής και άμεσα, υπό καθεστώς απύθμενου πόνου, τρομερού θυμού και τεράστιας οργής που απέκλεισαν την σκέψη μου – χωρίς να το καταλάβω – έπεσα πάνω στο αυτοκίνητο που οδηγούσε ο συγχωρεμένος. Αυτός τότε αντί να σηκωθεί να φύγει κατέβηκε από το αυτοκίνητο και μού επιτέθηκε κλωτσώντας με και με τα δύο του πόδια.

Εκείνη την στιγμή, υπό καθεστώς σκληρών συναισθημάτων οργής, αγανάκτησης, θυμού και απέραντης θλίψης που με κυρίευσαν – με κατέκλυσαν και που μού απέκλεισαν τον αντιληπτικό μου ορίζοντα και την ψύχραιμη και ήρεμη σκέψη και που μού καθόριζαν αιτιακά την συμπεριφορά μου, έβγαλα το περίστροφο και πυροβόλησα κατά του συγχωρεμένου ούτε θυμάμαι πόσες φορές, σκοτώνοντάς τον».

Ο 54χρονος ισχυρίστηκε ότι έχασε κάθε έλεγχο: «Στο πρόσωπό του εκείνη την στιγμή δεν έβλεπα τίποτα άλλο παρά τον φονιά του γιού μου. Δεν ήμουν ο εαυτός μου. Εξάλλου, ο πραγματικός Κώστας είχε χαθεί από καιρό. Δεν όριζα τον εαυτό μου, την σκέψη μου και την συμπεριφορά μου. Ένα μαύρο πέπλο είχε σκεπάσει τον νου μου. Το μόνο που μετά βίας θυμάμαι εκείνη την στιγμή είναι την γυναίκα μου να ουρλιάζει «Μη Κώστα μη, μη» και να κλαίει τραβώντας τα μαλλιά της μέσα από το αυτοκίνητο. Ό,τι έπραξα το έπραξα χωρίς να μπορώ να ορίζω τον εαυτό μου κατακλυσθείς από σκληρά συναισθήματα οργής, αγανάκτησης, θυμού και συνάμα απογοήτευσης από την ειρωνεία που επεδείκνυε διαχρονικά ο συγχωρεμένος, την αδράνεια και την εν γένει καθυστέρηση του συστήματος, όσο και ιδία από την αμέσως προγενέστερη της πράξης μου συμπεριφορά του. Ήμουν πλέον ένας τρελός…».

Με τη σειρά της, η 56χρονη κατέθεσε πως κάτι είχε κυριεύσει τον σύζυγό της τη στιγμή της δολοφονίας.

Το χρονικό της τραγωδίας

Ξημερώματα Τετάρτης 20 Οκτώβρη 2023, σημειώνεται ένα τροχαίο δυστύχημα, στην παραλιακή Ηρακλείου βυθίζοντας στη θλίψη το νησί. Σύμφωνα με τα τότε στοιχεία, το όχημα κινούνταν με υψηλή ταχύτητα, με συνέπεια ο οδηγός να χάσει τον έλεγχο. Οδηγός του οχήματος ήταν ο τότε 18χρονος Νικήτας και στη θέση του συνοδηγού ο αδερφικός του φίλος Γιώργος, και γιος του 54χρονου. Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή και είχε ως αποτέλεσμα τον εγκλωβισμό των επιβαινόντων.

Στο σημείο επιχείρησαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες απεγκλώβισαν τους τραυματίες, που στη συνέχεια διακομίστηκαν στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Ο Γιώργος όμως δεν τα κατάφερε και λίγες μέρες μετά άφησε την τελευταία του πνοή.

Η οικογένεια του 54χρονου βυθίζεται στην θλίψη. Στην Αμμουδάρα ακουγόταν ότι ο πατέρας του Γιώργου θεωρούσε τον Νικήτα υπεύθυνο για τον θάνατο του γιου του και ήθελε «δικαίωση». Κανείς όμως δεν μπορούσε να πιστέψει ότι αυτή η «δικαίωση» θα ερχόταν από την στυγερή δολοφονία του 21χρονου, 3 χρόνια μετά.

Τόσο ο ίδιος ο 54χρονος όσο και η οικογένεια του ήταν βυθισμένοι στο πένθος και ένα χρόνο μετά, στο σημείο που ο γιος τους έχασε την ζωή, φίλοι και η οικογένεια του άφησαν ένα λουλούδι και ένα μπαλόνι να πετάξει ψηλά, ενώ η μάνα, έχοντας στον πλευρό της τον άντρα της, προκάλεσε ανατριχίλα και πολλά ερωτηματικά με τα οργισμένα λόγια της: «Ποιος θα μας φέρει το παιδί μας πίσω, ποιος και τι θα πει σε αυτόν “πατέρα” που δεν θα ξανακούσει τον μονάκριβο γιο του».

Αν και στην αρχή ο 54χρονος ήταν δίπλα με την οικογένεια του Νικήτα, στην συνεχεία θεώρησε υπεύθυνο για τον θάνατο του γιου του, τον κολλητό τότε φίλο. Όπως λένε και χωριανοί του πήγαινε κάθε εβδομάδα στα δικαστήρια να ρωτήσει τι γίνεται με την υπόθεση του γιού του. Το δικαστήριο αργούσε και εκείνος από ότι φαίνεται πως είχε αποφασίσει ότι έπρεπε να πάρει το νόμο στα χέρια του.

Τελικά, το απόγευμα της 5ης Μαΐου ο 54χρονος θα θολώσει και θα τρακάρει το όχημα του 21χρονου με το αυτοκίνητο σε κεντρικό δρόμο στην Αμμουδάρα για να του κόψει την διέξοδο. Ο 21χρονος καταλαβαίνει ποιος είναι και βγαίνει από το όχημά του με την ελπίδα να γλιτώσει.

Εκεί ο 21χρονος έρχεται σε απόσταση «αναπνοής» με τον 54χρονο. Ο Νικήτας σηκώνει το πόδι του και προσπαθεί να απομακρύνει τον μετέπειτα δολοφόνο του, και προσπαθεί να διαφύγει τρέχοντας από το σημείο.

Ωστόσο, η προσπάθεια του 21χρονου ήταν μάταιη. Ο 54χρονος σήκωσε το όπλο του και πυροβόλησε 6 φορές τον νεαρό. Ο 21χρονος διακομίσθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, χωρίς τις αισθήσεις του και δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Ο δράστης, επίσης τον κλώτσησε και μετά μπήκε ξανά στο αυτοκίνητο με την γυναίκα του και έφυγε για το σπίτι τους. Λίγη ώρα μετά ψυχρός, κυνικός και δίχως ίχνος μεταμέλειας παρέδωσε το όπλο και ομολόγησε την πράξη του ενώ είπε στους αστυνομικούς: «Έκανα αυτό που έπρεπε».