Δολοφονία βρέφους στην Κυψέλη: Στις 5 Οκτωβρίου δικάζεται ο 43χρονος για τη συμπλοκή στα κρατητήρια – Κατηγορείται και για απόπειρα απόδρασης

Στις 5 Οκτωβρίου θα δικαστεί ο 43χρονος κατηγορούμενος από τη φρικιαστική υπόθεση της Κυψέλης, αυτή τη φορά για τη συμπλοκή του με άλλα άτομα στα κρατητήρια κατά την πρώτη ημέρα κράτησης του.

Ο κατηγορούμενος που κρατούσε το νεκρό μωρό στο σπίτι του στην Κυψέλη, οδηγήθηκε εκ νέου σήμερα (3/9/2026) στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων και ζήτησε αναβολή για την υπόθεση της συμπλοκής στα κρατητήρια, στην οποία φέρεται να υπήρξε συμπλοκή με αστυνομικούς και κατηγορείται για απόπειρα απόδρασης.

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Σε αυτή τη δικογραφία κατηγορείται για απόπειρα απλής σωματικής βλάβης κατά συρροή, εξύβριση, απειλή, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, βία κατά υπαλλήλων και απόπειρα απόδρασης κρατουμένου.

Η αναβολή δόθηκε ενόψει και του γεγονότος ότι εκκρεμεί η απολογία του για τη δολοφονία του 9μηνου βρέφους που βρέθηκε νεκρό και κατεψυγμένο στη διαμέρισμα της φρίκης στην οδό Θάσου στην Κυψέλη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αύριο (4/9/2026) αναμένεται να εκτελεστούν τα εντάλματα σύλληψης σε βάρος του ίδιου και της 38χρονης συντρόφου για τη στυγερή δολοφονία, αλλά και του 26χρονου Αφγανού για τη σεξουαλική κακοποίηση της 15χρονης που διαπιστώθηκε ότι είναι έγκυος και πλέον νοσηλεύεται στο μαιευτικό νοσοκομείο Αλεξάνδρα.

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Αύριο οι τρεις συλληφθέντες θα οδηγηθούν εκ νέου ενώπιον ανακριτή για την εκτέλεση των ενταλμάτων σύλληψης και τη λήψη προθεσμίας για απολογία. Έως τότε παραμένουν κρατούμενοι στο ΑΤ Κυψέλης.

Εχθές κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι για τις κατηγορίες που περιλαμβάνονται στην πρώτη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, για διακίνηση ναρκωτικών και μη γνωστοποίηση ύπαρξης νεκρού στο διαμέρισμα.

Όπως έγινε γνωστό, ο 43χρονος έχει εμπλακεί και σε άλλη υπόθεση μαστροπείας και βιασμών γυναικών, δικογραφία που βρίσκεται στο στάδιο της εισαγγελικής έρευνας.

Τα ερωτήματα για την φρικιαστική υπόθεση της Κυψέλης, εκεί όπου βρέθηκε νεκρό και μέσα στη βαλίτσα το 8 μηνών βρέφος παραμένουν ακόμη αναπάντητα. Οι αρχές προσπαθούν να συνθέσουν τα κομμάτια του παζλ έτσι ώστε να αποκαλύψουν όλες τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η δολοφονία του μωρού.

«Φως» στην υπόθεση θα ρίξει η νέα κατάθεση των 3 ανηλίκων παιδιών προκειμένου να συμπεριληφθεί στη δικογραφία. Και τα 3 κατέθεσαν πως δεν γνώριζαν τίποτα για τη δολοφονία του μωρού αν και ήξεραν πως αυτό είναι νεκρό μέσα στην κατάψυξη.