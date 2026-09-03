O Γεωργιάδης στα εγκαίνια νέων δομών Υγείας σε Ξάνθη, Δράμα, Έβρο, Ροδόπη: «Γιορτάζουμε μια συλλογική προσπάθεια»

«Το έργο που παραδίδουμε σήμερα στον λαό της Ξάνθης, δεν είναι απλώς ανακαινισμένα ΤΕΠ, είναι πρακτικά ένα καινούριο νοσοκομείο», δήλωσε ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Στο επίκεντρο της περιοδείας του Άδωνι Γεωργιάδη βρέθηκαν τα εγκαίνια σημαντικών υποδομών υγείας, με αιχμή του δόρατος το νέο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης, καθώς και πλήρως ανακαινισμένες δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας και Ψυχικής Υγείας.

Επίσημη επίσκεψη σε Ξάνθη και Δράμα, πραγματοποίησε σήμερα (03.09.2026) ο Άδωνις Γεωργιάδης στο πλαίσιο της δεύτερης ημέρας της περιοδείας του στη Βόρεια Ελλάδα, ενόψει της 90ής ΔΕΘ.

Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης: Νέα ΤΕΠ υψηλών προδιαγραφών

Η πρώτη στάση του Υπουργού πραγματοποιήθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης, όπου παρέστη στα εγκαίνια του νέου Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ).

Το παρών στην εκδήλωση έδωσαν η Γενική Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας Λίλιαν Βενετία Βιλδιρίδη, η Γενική Γραμματέας Δημόσιας Υγείας Χριστίνα Μαρία Κράββαρη, ο βουλευτής Ξάνθης Σπύρος Τσιλιγκίρης, ο Δήμαρχος Ξάνθης Στράτος Κοντός, ο Τοποτηρητής Μουφτής Ξάνθης Ιμάμ Σουχέιπ, ο Διοικητής της 4ης ΥΠΕ Παναγιώτης Μπογιατζίδης και η Διοικήτρια του Γ.Ν. Ξάνθης Ζωή Κοσμίδου. Τον αγιασμό τέλεσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ξάνθης και Περιθεωρίου κ.κ. Παντελεήμων.

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Συνολικός προϋπολογισμός έργου: 3.204.500 ευρώ

Το έργο περιλαμβάνει:

Χωροταξική αναβάθμιση: Κατασκευή νέας επέκτασης επιφάνειας περίπου 450 τ.μ. και πλήρης ανακατασκευή του υφιστάμενου ΤΕΠ έκτασης περίπου 650 τ.μ., φθάνοντας συνολικά τα 1.100 τ.μ.

Κατασκευή νέας επέκτασης επιφάνειας περίπου 450 τ.μ. και πλήρης ανακατασκευή του υφιστάμενου ΤΕΠ έκτασης περίπου 650 τ.μ., φθάνοντας συνολικά τα 1.100 τ.μ. Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πλήρης αναβάθμιση ηλεκτρομηχανολογικών υποδομών, νέες ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις, καθώς και δημιουργία νέας σύγχρονης αίθουσας αναζωογόνησης

Αναφερόμενος στις δυσκολίες που ξεπεράστηκαν για να ολοκληρωθεί το έργο, ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, δήλωσε χαρακτηριστικά:

«Είναι μία μέρα μεγάλης χαράς για το Νοσοκομείο Ξάνθης και για την ευρύτερη περιοχή γιατί το έργο που εγκαινιάζουμε σήμερα αποτελεί τον καρπό μιας προσπάθειας πολλών ανθρώπων που καταφέραμε και συντονιστήκαμε, για να μη χαθεί αυτή η μεγάλη ευκαιρία για την Ξάνθη. Δύο φορές η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον επανέλεγχο που μας έκανε, είχε αποφασίσει να απεντάξουμε αυτό το έργο, θεωρώντας ότι ήταν πρακτικά αδύνατον να είμαστε εδώ σήμερα. Τους διαψεύσαμε.

Θέλω να ευχαριστήσω τη Διοικήτρια, η οποία δούλεψε εντατικά γι΄ αυτή τη σημερινή επιτυχία. Επίσης όλο το προσωπικό του νοσοκομείου, τα έργα αυτά δε γίνονται αν δεν τα θέλει το προσωπικό, καθόσον είναι έργα που γίνονται εν λειτουργία του νοσοκομείου και άρα δημιουργούν και μία αναστάτωση και τους ευχαριστώ ιδιαίτερα γι΄ αυτό. Και φυσικά την κατασκευάστρια εταιρεία, η οποία έκανε τη δουλειά της και παρέδωσε το έργο στην ώρα του. Στην πραγματικότητα σήμερα εορτάζουμε την επιτυχία μιας συλλογικής προσπάθειας πολλών ανθρώπων, που καταφέρανε να κάνουν το καλύτερο».

Κέντρο Υγείας Σταυρούπολης

Η περιοδεία συνεχίστηκε στην ορεινή ζώνη της Ξάνθης, με τον κ. Γεωργιάδη να εγκαινιάζει το πλήρως ανακαινισμένο Κέντρο Υγείας Σταυρούπολης, ενισχύοντας το δίκτυο πρωτοβάθμιας φροντίδας για τους κατοίκους των απομακρυσμένων περιοχών.

Κέντρο Υγείας Νευροκοπίου

Το πρόγραμμα του Υπουργού επεκτάθηκε στον νομό Δράμας, με πρώτο σταθμό το Κέντρο Υγείας Νευροκοπίου. Η δομή παραδόθηκε εκσυγχρονισμένη, έπειτα από παρεμβάσεις αναβάθμισης των υποδομών της.

Κέντρο Υγείας Προσοτσάνης

Ακολούθησε η επίσκεψη και τα εγκαίνια στο Κέντρο Υγείας Προσοτσάνης, το οποίο εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδιασμό του υπουργείου για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας στην περιφέρεια.

Μιλώντας για την ολοκλήρωση των έργων που έγιναν με τη χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ο Άδωνις Γεωργιάδης, ανέφερε συγκεκριμένα:

«Μαζί με την Αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη αναλάβαμε την ευθύνη να παραδώσουμε ανακαινισμένα, πλην των νοσοκομείων, 157 κέντρα υγείας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μας πίστευε και σε διάφορες φάσεις των διαπραγματεύσεων ήθελε να μειώσουμε το στόχο αυτόν για να αισθάνεται μεγαλύτερη ασφάλεια διότι πίστευε ότι δεν θα φτάσουμε ποτέ στο στόχο των 157. Τώρα που το Ταμείο Ανάκαμψης τελείωσε και καταφέραμε και πετύχαμε το 100% της απορρόφησης και παραπάνω στο Υπουργείο Υγείας, πρέπει να σας πω ότι τελικά θα κάνουμε περισσότερα από 157. Όχι μόνο δηλαδή διαψεύσαμε τις ανησυχίες που είχε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά πήγαμε πολύ καλύτερα. Γενικά από το Ταμείο Ανάκαμψης το Υπουργείο Υγείας όχι μόνο πέτυχε να απορροφήσει το 1.480.000.000 που είχε αρχικά πιστωθεί αλλά ξεπέρασε τελικά σε απορρόφηση το 1.750.000.000», υπογράμμισε ο υπουργός Υγείας.

Κέντρο Ημέρας Ολικής Φροντίδας Ψυχικής Υγείας Δράμας

Τελευταίος σταθμός της περιοδείας στη Δράμα αποτέλεσαν τα εγκαίνια του νέου Κέντρου Ημέρας Ολικής Φροντίδας Ψυχικής Υγείας, συμπληρώνοντας το πλέγμα των νέων δομών που παραδίδονται στους πολίτες.

Έβρο, Ροδόπη και Ξάνθη: Εγκαίνια τριών κέντρων υγείας και κέντρου ημέρας

Την Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 2026, ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, συνοδευόμενος από την Αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, πραγματοποίησε επίσκεψη σε Έβρο, Ροδόπη και Ξάνθη, εγκαινιάζοντας κρίσιμες δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Ψυχικής Υγείας.

Ο υπουργός Υγείας, δήλωσε περήφανος για το έργο που παραδίδεται στην περιοχή:

«Είμαι πάρα πολύ υπερήφανος που όταν θα αποχωρήσουμε από το Υπουργείο Υγείας της Ελλάδος μετά την ολοκλήρωση της αποστολής μας θα παραδώσουμε στους όποιους διαδόχους μας επιλέξει ο ελληνικός λαός ένα πολύ καλύτερο ΕΣΥ από αυτό που παραλάβαμε. Ειδικά στον Έβρο θα έχουμε πλήρως ανακαινίσει και τα δύο νοσοκομεία και το νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης και το νοσοκομείο Διδυμότειχου και θα έχουμε ανακατασκευάσει όλα τα Κέντρα Υγείας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά της, η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη τόνισε:

«Σήμερα, εγκαινιάζοντας τα Κέντρα Υγείας Δικαίων και Εχινού, στέλνουμε ένα καθαρό μήνυμα καμία περιοχή της πατρίδας μας δεν είναι μόνη, κανένας πολίτης δεν είναι μόνος. Παραδίδουμε στους υγειονομικούς και τους κατοίκους δυο χώρους πλήρως ανακαινισμένους, σύγχρονους και λειτουργικούς, αντάξιους της φροντίδας που δικαιούνται. Όμως οι τοίχοι από μόνοι τους δεν θεραπεύουν. Για εμένα, η μεγαλύτερη δικαίωση είναι τους ενισχύουμε και με ανθρώπινο δυναμικό».

Κέντρο Υγείας Δικαίων

Πρώτος σταθμός της περιοδείας ήταν το Κέντρο Υγείας Δικαίων στον Έβρο, όπου πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια και ο αγιασμός της πλήρως ανακαινισμένης δομής.

Παρούσα και η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, η Γενική Γραμματέας Δημόσιας Υγείας Χριστίνα Μαρία Κράββαρη, ο Γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο Βουλευτής Έβρου Χρήστος Δερμεντζόπουλος, ο Δήμαρχος Ορεστιάδας Αδαμάντιος Παπαδόπουλος και ο Διοικητής της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Παναγιώτης Μπογιατζίδης.

Συνολικός προϋπολογισμός έργου: 1.879.136 ευρώ

Το έργο περιλαμβάνει:

Εργασίες ανακαίνισης: Κατασκευή εξωτερικής θερμοπρόσοψης, αντικατάσταση εξωτερικών και εσωτερικών κουφωμάτων, νέα στέγη, νέες υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, καθώς και νέο σύστημα ψύξης και θέρμανσης.

Κατασκευή εξωτερικής θερμοπρόσοψης, αντικατάσταση εξωτερικών και εσωτερικών κουφωμάτων, νέα στέγη, νέες υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, καθώς και νέο σύστημα ψύξης και θέρμανσης. Ειδικές υποδομές: Τοποθέτηση φωτοβολταϊκών συστημάτων, κατασκευή κέντρου διανομής οξυγόνου, εσωτερικοί και εξωτερικοί χρωματισμοί, πλήρης ανακατασκευή των χώρων υγιεινής (WC), και εκτεταμένες εργασίες αναβάθμισης στο μικροβιολογικό και το ακτινολογικό εργαστήριο.

Κέντρο υγείας Σουφλίου

Στη συνέχεια, ο Υπουργός Υγείας μετέβη στο Σουφλί, όπου εγκαινίασε το νέο Κέντρο Υγείας. Στην τελετή παρευρέθηκαν η Γενική Γραμματέας Δημόσιας Υγείας Χριστίνα Μαρία Κράββαρη, οι Βουλευτές Έβρου Χρήστος Δερμεντζόπουλος και Αναστάσιος Δημοσχάκης, ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χριστόδουλος Τοψίδης, ο Δήμαρχος Σουφλίου Παναγιώτης Καλακίκος, ο Μουφτής Διδυμοτείχου Εμίν Σερίφ και ο Διοικητής της 4ης ΥΠΕ Παναγιώτης Μπογιατζίδης.

Συνολικός προϋπολογισμός έργου: 2.030.552 ευρώ

Το έργο περιλαμβάνει:

Εργασίες ανακαίνισης: Κατασκευή εξωτερικής θερμοπρόσοψης, αντικατάσταση κουφωμάτων, νέα στέγη, υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις.

Κατασκευή εξωτερικής θερμοπρόσοψης, αντικατάσταση κουφωμάτων, νέα στέγη, υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Εκσυγχρονισμός: Εγκατάσταση νέου συστήματος ψύξης-θέρμανσης, φωτοβολταϊκών συστημάτων, κέντρου διανομής οξυγόνου, καθώς και αναβάθμιση του μικροβιολογικού και ακτινολογικού εργαστηρίου.

Αναφερόμενη στη στελέχωση των νέων χώρων, η κα. Αγαπηδάκη παρέθεσε τα εξής στοιχεία:

«Για εμένα, η μεγαλύτερη δικαίωση είναι τους ενισχύουμε και με ανθρώπινο δυναμικό. Στα Δίκαια, που καλύπτουν περισσότερους από 6.000 συμπολίτες μας μαζί με τα 4 Περιφερειακά Ιατρεία της περιοχής, ενισχύουμε σταθερά τις δομές μας με νέες θέσεις και διορισμούς ιατρικού προσωπικού, όπως στην Οδοντιατρική, την Παθολογία, τη Γενική Ιατρική και την Παιδιατρική, εξασφαλίζοντας την 24ωρη ετοιμότητα του Κέντρου Υγείας. Στον Εχινό, μια κομβική δομή που εξυπηρετεί πάνω από 37.000 κατοίκους και στηρίζεται από 8 Περιφερειακά Ιατρεία, η προσπάθειά μας αποδίδει ήδη καρπούς. Μετά τις επιτυχείς προσλήψεις Γενικών Ιατρών και Παθολόγων, βλέπουμε το τεράστιο ενδιαφέρον της υγειονομικής κοινότητας, με 43 υποψηφιότητες για τη νέα θέση Οδοντιάτρου. Συνολικά 75 εργαζόμενοι, γιατροί, νοσηλευτές και λοιπό προσωπικό, δίνουν καθημερινά τον καλύτερό τους εαυτό στα δύο αυτά Κέντρα Υγείας. Εμείς είμαστε δίπλα τους, στηρίζοντας την προσπάθειά τους στην πράξη. Τα προβλήματα δεκαετιών δεν εξαφανίζονται ως δια μαγείας, αλλά είμαστε εδώ, στην πρώτη γραμμή, κάθε μέρα, για να παλεύουμε μαζί με την κοινωνία για μια δημόσια υγεία με ανθρώπινο πρόσωπο και αξιοπρέπεια για όλους».

Κέντρο ημέρας Ολικής Φροντίδας Ψυχικής Υγείας Κομοτηνής

Ακολούθησε η επίσκεψη στο Κέντρο Ημέρας Ολικής Φροντίδας Ψυχικής Υγείας για άτομα με Άνοια στην Κομοτηνή, όπου πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της νέας δομής.

Παρούσα, η Γενική Γραμματέας Δημόσιας Υγείας Χριστίνα-Μαρία Κράββαρη, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Βουλευτής Ημαθίας Λάζαρος Τσαβδαρίδης, ο Βουλευτής Ροδόπης Ευριπίδης Στυλιανίδης, ο Δήμαρχος Κομοτηνής Ιωάννης Γκαράνης και ο Διοικητής της 4ης ΥΠΕ Παναγιώτης Μπογιατζίδης, ενώ τον αγιασμό τέλεσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας και Κομοτηνής κ. Παντελεήμων.

Φορέας λειτουργίας: Λειτουργεί με φορέα την ΑμΚΕ «Άγιος Λουκάς»

Το έργο περιλαμβάνει:

Δωρεάν εξειδικευμένη ημερήσια θεραπευτική φροντίδα σε ασθενείς με άνοια και νόσο Alzheimer σε όλα τα στάδια, τόσο στους χώρους του Κέντρου όσο και στο φυσικό περιβάλλον των ωφελούμενων μέσω κατ’ οίκον παρεμβάσεων και κινητών κλιμακίων.

σε ασθενείς με άνοια και νόσο Alzheimer σε όλα τα στάδια, τόσο στους χώρους του Κέντρου όσο και στο φυσικό περιβάλλον των ωφελούμενων μέσω κατ’ οίκον παρεμβάσεων και κινητών κλιμακίων. Στόχος: Η διατήρηση της λειτουργικότητας των ωφελούμενων, η βελτίωση της ποιότητας ζωής τους, η πρόληψη της κοινωνικής απομόνωσης και η ουσιαστική στήριξη των οικογενειών τους.

Κέντρο Υγείας Εχίνου

Τελευταίος σταθμός της πρώτης ημέρας της περιοδείας ήταν το Κέντρο Υγείας Εχίνου, όπου ολοκληρώθηκε πλήρης ανακαίνιση συνολικού προϋπολογισμού 1.766.157 ευρώ.

Το έργο περιλαμβάνει:

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Κατασκευή εξωτερικής θερμοπρόσοψης, αντικατάσταση κουφωμάτων, νέα στέγη, νέες υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις.

Κατασκευή εξωτερικής θερμοπρόσοψης, αντικατάσταση κουφωμάτων, νέα στέγη, νέες υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Αναβάθμιση: Εγκατάσταση συστήματος ψύξης-θέρμανσης, φωτοβολταϊκών, κέντρου διανομής οξυγόνου, καθώς και εκτεταμένες παρεμβάσεις στο μικροβιολογικό και ακτινολογικό εργαστήριο.

Τέλος, ο Υπουργός Υγείας κ.Γεωργιάδης, έκανε ειδική μνεία στο προσωπικό -που επί τόσα πολλά έτη- κράτησε όρθες αυτές τις δομές:

«Θέλω να κάνω και μια ξεχωριστή αναφορά στο προσωπικό των κέντρων υγείας. Όλες αυτές τις δεκαετίες τα κέντρα υγείας μείνανε όρθια, χάρη στο προσωπικό τους, το οποίο δούλευε και ταυτόχρονα φρόντιζε τα κέντρα υγείας, τα οποία η ελληνική πολιτεία δυστυχώς τα είχε σχεδόν ξεχάσει, όσον αφορά τις υποδομές. Εμπιστευόμαστε λοιπόν σε αυτό το εξαίρετο προσωπικό μας τα νέα ανακατασκευασμένα κέντρα υγείας», κατέληξε.

Φωτογραφίες από υπουργείο Υγείας