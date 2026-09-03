Θεσσαλονίκη: Διέρρηξαν κοσμηματοπωλείο στον Λαγκαδά – Οι δράστες απείλησαν με καραμπίνα αστυνομικό

Στόχος διαρρηκτών έγινε τα ξημερώματα της της Πέμπτης (03.09.2026) κοσμηματοπωλείο στον Λαγκαδά σε κοντινή απόσταση από το Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής.

Οι άγνωστοι διέρρηξαν το κοσμηματοπωλείο με κινητοποίηση της ΕΛΑΣ να είναι μεγάλη. Στο σημείο έφτασε αστυνομικός και ένας από τους δράστες προέταξε μια καραμπίνα εναντίον του.

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Ο αστυνομικός πυροβόλησε προς τα λάστιχα του αυτοκινήτου που χρησιμοποιούσαν οι δράστες για τη διαφυγή τους.

Οι άγνωστοι, που σύμφωνα με πληροφορίες ήταν τουλάχιστον τρεις, τράπηκαν σε φυγή και αναζητούνται. Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. είναι σε πλήρη εξέλιξη.